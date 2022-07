Natalia Alcocer hace asquerosa broma a Laura Bozzo; la hace oler flatulencias y se burla en su cara

Luego de las ofensas que rmecibió por parte de Laura Bozzo, ahora Natalia Alcocer hizo de las suyas y le jugó una pesada y asquerosa broma a la presentadora de televisión peruana, la hizo oler flatulencias envasadas de sus compañeros del cuarto azul de La Casa de los Famosos para después burlarse en su propia cara.

Momentos antes de que Laura Bozzo fuera víctima de la maldad de Natalia Alcocer, la actriz y presentadora dijo estar enfadada del olor a flatulencias en el cuarto azul, por lo que no dudó en reclamarle a Juan Vidal sobre está situación, asegurando que los quería mucho pero que ya no estaba dispuesta a 'oler los pedos' de todos los de su cuarto.

“¿Por qué tenemos que oler lo que se les está pudriendo dentro? Los quiero pero no tanto, ¿quieres que sigamos oliendo tus pedos?”, fue el reclamo de Alcocer a Juan Vidal mientras se encontraban en la cocina, donde también estaba Ivonne Montero y Lewis.Y justamente en ese momento aparece La Señorita Laura, quién es cuestionada por Natalia.

¿Tu tienes buen olfato, por qué Juan? se escucha decir a Natalia Alcocer a Laura Bozzo, a lo que está última responde que sí. "Tu que dices que huele a chocolate, yo digo que huele a vainilla", dice la actriz mientras destapa un recipiente y se lo pone en la nariz a Bozzo, quien inocentemente asegura que huele a chocolate.

Acto seguido, Natalia Alcocer suelta una carcajada mientras que Laura Bozzo insiste que huele a chocolate o mierda. La actriz le indica que es una broma que le hicieron a ella sus compañeros del cuarto azul: "Se pedorrearon aquí ", dijo entre risas Natalia por lo que Laura Bozzo se quedó callada ante la asquerosa broma y solo se limitó a decir “ahora me tienes que pegar la pestaña”. Acto seguido Natalia la abrazó y le pidió discilpas por hacerla oler las flatulencias de sus compañeros. “Perdóname”.

Pero no fue todo, ya que Natalia Alcocer no podía superar lo que le había hecho a su compañera y le contó a Lewis Mendoza y Nacho Casano que Laura Bozzo no dejaba de oler sus flatulencias. “Laura estaba aspirando muchísimo, qué maldita soy, me voy a ir al infierno, por hacerle esto a una señora de 70 años”, dijo entre risas mientras que sus amigos pudieron evitar reírse.

Como era de esperarse, esta asquerosa broma de Natalia Alconcer causó indignación entre los fanáticos de Laura Bozzo, quienes no dejaron de tacharla de grosera.

