Nadie me contestó: Dulce María revela que sus compañeros de RBD le dieron la espalda

Tras haberse negao a participar en el concierto en línea juntos a sus compañeros de RBD; Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, Dulce María aceptó que hay un distanciamiento con los actores con los que compartió momentos de su vidad.

Fue a través de una entrevista con el programa De primera Mano, que Dulce María dejó entrever que sus compañeros de RBD le dieron la espalda tras negarse a ser parte de este reencuentro debido a que temió por su salud y la de su bebé, pues el que su bebé y ella estuvieran bien, era prioridad.

La cantante aseguró que no pesé a que su relación no quedó en los mejores términos con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, actores que participaron en el concierto, ella no se arrepiente de no haberlo hecho por su embarazo, además, de que se convenció que no debía hacerlo tras enterarse que la esposa del político, Manuel Velasco se había contagiado.

“Definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any –Anahí- se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, comentó la actriz de novelas de Televisa.

La compositora mexicana reeiteró que aunque probablemente su decisión la distanció de sus amigos de RBD, fue lo mejor que pudo haber hecho, sin embargo, ella esperaba que ellos la comprendieran por su situación pero no fue así , pues incluso les envió un mensaje y nadie le respondió.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, dijo la intérprete de Invencible.

Dulce María también aprovechó el espacio para señalar que algunos de los temas de RBD ya se encuentran en las diferentes plataformas digitales, sin embargo, a ellos como cantantes no tienen muchas ganancias.

“El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, expresó la famosa actriz durante la entrevista para el programa De Primera Mano.