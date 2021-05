Muere papá de Luis Ernesto Franco, actor de Falsa Identidad le dedica emotivo mensaje

Fue a través de las redes sociales que el actor y modelo mexicano, Luis Ernesto Franco anunció la lamentable noticia de la muerte de su padre. Y aunque el actor de Falsa Identidad no dio detalles del deceso de su papá si aprovechó el espacio para despedirse del hombre que le dio la vida.

Con un emotivo mensaje acompañado de una serie de imágenes junto a su padre, fue que Luis Ernesto Franco se despidió del hombre que le dio la vida y a la misma vez recordó todo lo que vivió junto a él.

"Contigo la vida nunca fue aburrida, con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición. Vuela alto papi, que tu luz siga iluminando donde ahora estás. Aquí dejas un buen ejemplo de lo que es ser un gran padre, con defectos y virtudes pero un padre presente, amoroso, honrado, honesto, divertido... un padre muy fácil de amar" parte del mensaje que el actor de Telemundo compartió.

El actor también hizo hincapié de que algún día se reencontrará con su padre por lo pronto lo recordará como el gran ser humano que fue." Mi teach, mi Guerrero de la vida, mi padre bello, solo cambiaste de dirección, pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto así te voy a recordar, siempre con esa sonrisa, con esa alegría, y agradecimiento a la vida. Te amo por siempre", escribió. el actor de Falsa Identidad.

Ante la lamentable noticia figuras del medio del espectáculo como Marcus Ornellas, Ariadne Díaz, Juan Manuel Bernal, Dulce María, Ludwika Paleta y Adriana Louvier, entre otras, no dudaron en darle el pésame a Luis Ernesto Franco y desearle pronta resignación.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que el actor confesó que sus padres se separaron cuando él tenía la edad de 4 años, por lo que el año pasado sus papás le dieron el mejor regalo, reunirse para convivir los tres.

“Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, tenía cuatro años, me quedé con mi papá; como a los 11 años, me reencontré con mi mamá y digamos que no tenía una foto con los dos juntos y, en mi cumpleaños 35, me escribieron los dos: ‘¿Qué quieres de regalo?’, les dije: ‘Que comamos los tres y nos tomemos una foto, porque no tengo una foto con ustedes juntos’”, indicó en su momento.