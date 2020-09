Muere padre de Raúl Méndez, actor de 'El Señor de los Cielos'

El actor Raúl Méndez, protagonista de "Enemigo íntimo" e intérprete de "El Señor de los Cielos" de Telemundo está de luto; su padre, el Dr. Raúl Méndez ha muerto a consecuencia del Covid-19. Fue a través de una entrevista con "De Primera Mano", proprama de espectáculos que conduce Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante, que el actor dio a conocer los detalles.

Entre las razones principales por las que el padre de Raúl ingresó al hospital, fue precisamente por haber contraído el contagio del Covid-19, enfermedad que a la fecha ha terminado con la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo.

"Mi padre al final del día superó el Covid, que fue por lo que entró en un principio al hospital, pero bueno se fueron complicando otras cosas; hubo efectos secundarios que él ya no pudo superar", reveló el actor.

Entre tanto, Méndez contó algunos detalles de lo que fueron los últimos días de su papá, y la postura que tenía ante el hecho de estar viviendo la terrible enfermedad:

"Él estuvo sus últimas dos semanas en su casa, muy tranquilo, muy en paz, no sufrió para nada, no le hizo falta nada, tenía todo lo que le hacía falta para sobrevivir, pero creo que él mismo dijo: 'yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que le estaban haciendo ahí respirar'", detalló el intérprete del entrañable personaje 'El Chacorta' de "El señor de los cielos".

"Él mismo dijo yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que le estaban haciendo ahí respirar", explicó el protagonista de "Enemigo íntimo".

Quien compartiera créditos con Rafael Amaya en la serie de Telmundo, externó que aunque su padre ya no esté presente, siempre lo acompañará a todos lados como su madre, quien falleció hace 18 años; pues los dos estarán juntos para guiarle.

"Ya desde la muerte de mi madre, que fue hace 18 años, aprendí que el cuerpo te limita a estar en un espacio. Con mi madre y con mi padre ahora tengo la ventaja de que ellos me van a acompañar a donde yo vaya", compartió el actor.

Raúl Méndez de 51 años, lamentó que el final de la segunda temporada de "Enemigo íntimo", ya que tenía una relación muy cercana con su padre, con quien tuvo el gusto de compartir créditos, pues siempre lo acompañaba en sus proyectos laborales.

"El proyecto que yo grababa o la película que yo estaba filmando o en la obra de teatro en la que yo trabajaba, siempre mi padre estaba presente, o sea no hubo un solo proyecto, es más si me apuras, mi padre fue extra en tres películas que yo hice por ahí", compartió.

