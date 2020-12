La actriz Natalie Desselle Reid, quien protagonizó la película "BAPS" de 1997 junto a Halle Berry y la comedia de situación "Eve", murió el pasado lunes 07 de diciembre. Ella tenía 53 años de edad.

La muerte de Reid el lunes fue confirmada por Je'Caryous Johnson, el CEO de Je'Caryous Entertainment, que estaba planeando una adaptación teatral de "BAPS". Un representante de la familia de la actriz dijo que murió después de una batalla contra el cáncer de colon.

En la película "BAPS", Reid y Berry interpretaron el papel de dos camareras en un restaurante de comida de Georgia que deciden volar a Los Ángeles para una audición de video musical. El tándem terminó viviendo un estilo de vida de lujo como "princesas negras americanas" mientras cuidaban a un millonario anciano de Beverly Hills.

Johnson dijo que Reid estaba ansiosa por devolverle la vida a su papel de Mickey en la película. Dijo que todo el mundo se enamoró de la "innegablemente ingeniosa, siempre generosa, cariñosa y divertida personalidad de Reid" durante los ensayos de principios de este año.

"El mundo realmente ha perdido a una de sus almas más angelicales aquí en la Tierra", dijo Johnson en un comunicado, destacando el enfoque dedicado que Reid adoptó para su actuación. "Nunca habrá otra mujer como ella que ilumine la pantalla sin esfuerzo, así como cualquier habitación en la que haya entrado".

Berry dijo en Twitter que estaba “en shock total. ... completamente desconsolado ".

Reid interpretó a la amiga de Eve, Janie Egins, durante un lapso de tres temporadas en la comedia de situación de UPN "Eve". El actor también apareció en "Madea's Big Happy Family" de Tyler Perry, "Set It Off" de F. Gary Gray y "How to Be a Player" de Def Jam.

Eve rindió homenaje a Reid en sus redes sociales diciendo "gracias por tu luz y espíritu".

Muere la estrella de 'BAPS' Natalie Desselle Reid a los 53 años. Foto: Leonard Reid / Cortesía de Je'Caryous Entertainment vía AP

Con información de JONATHAN LANDRUM Jr. / Agencia AP Los Ángeles / Fotografía Instagram Natalie Desselle Reid

