Muere Steph Gómez, ex participante de Exatlón México por Covid-19

Apenas el fin de semana pasado se había dado a conocer que la atleta Stephanía Gómez, mejor conocida como Steph Gómez y ex participante del Exatlón México 2020-2021, había sido internada de emergencia en un hospital privado del estado de Puebla, México, por complicaciones en su salud a causa del Covid-19. La tarde de este martes 1 de junio, la deportista mexicana, lamentablemente ha muerto.

El mundo del atletismo y el deporte, se ha teniño de luto la tarde de este martes, debido a la lamentable noticia de la muerte de la experta en artes marciales como el Jiu-Jitsu y el Crossfit, quien a sus 30 años de edad, había conquistado los escenarios más desafiantes del deporte de alto impacto.

La tiste noticia fue confirmada por "Venga la Alegría", el matutino de TV Azteca, quien le brindó un homenaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó: "¡Fuiste una heroína dentro y fuera de los circuitos! La familia de #VLA lamenta profundamente tu partida y se solidariza con todos tus seres queridos. ¡Vuela alto querida @stephaniago_!".

Lee también: Ana Martín, de cinturita de avispa a sus 35, a cinturita de obispo a sus 75 años

Famosos que pertenecen a las filas de la Televisora del Ajusco han expresado su sorpresa y dolor al no creer que una atleta del nivel de Steph no haya podido vencer el virus que ha puesto de cabeza a toda la humanidad y que hoy ya no esté presente.

Entre las condolencias de leen las de Ismael Shu 'El Chino', ganador de MasterChef México, quien expresó su sorpresa: "Sigo sin creerlo… descansa en Paz"; por su parte, la conductora Laura G, sólo posteó un corazón rojo roto. Cynthia Rodríguez también lamentó el fallecimiento de Steph Gómez: "Que triste noticia, en paz descanse".

La cantante Sheyla, se unió a la pena de la familia de la atleta y del medio del espectáculo mexicano, quienes siempre estuvieron al pendiente de la salud de Steph: "Lo siento mucho". Por su parte, el también conductor del matutino Ricardo Cásares, lamentó: "Un abrazo con mucho cariño a toda su familia, es una terrible noticia".

Lee también: Steph Gómez, ex participante de Exatlón México, se encuentra delicada por Covid-19

La también llamada "Antorcha Humana", fue parte de los equipos Contendientes y Héroes y en los últimos días, estuvo intubada a causa del fuerte contagio que sufrió del coronavirus.

Su participación en Exatlón México, fue en las playas de República Dominicana en la tercera y cuarta edición del reality show deportivo. En su primera partición la rubia ojiverde demostró su talento en los circuitos y fue la décimo séptima eliminada. Posteriormente volvió a participar pero no obtuvo el mismo rendimiento y fue la tercera en salir del programa de televisión.

Descanse en Paz Steph Gómez.