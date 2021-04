Muere Helen McCrory, actriz de ‘Harry Potter’ y ‘Peaky Blinders’, a los 52 años

La actriz británica, Helen McCrory, que apareció en las exitosas sagas Harry Potter y Peaky Blinders, murió el pasado jueves a la edad de 52 años. La reconocida actriz perdió la batalla contra el cáncer.

Fue a través de Twiiter que Damian Lewis, viudo de Helen McCrory, dio a conocer la lamentable noticia que enlutó al mundo del espectáculo. El también actor señaló que su esposa falleció de manera tranquila y rodeada de amigos y familiares.

"Me rompe el corazón anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa Helen McCrory falleció de manera tranquila en su hogar rodeada de un gran amor por parte de sus amigos y familia", indicó el actor.

En el mismo comunicado el viudo de la madre del malvado Draco Malfoy en Harry Potter confesó que la famosa falleció sin miedo y sobre todo que él y su familia se sentían afortunados porque la famosa actriz formó parte de sus vidas. "Murió como vivió, sin miedo. La amamos y sabemos que somos afortunados porque haya sido parte de nuestras vidas. Brilló con intensidad. Ve, pequeña al aire. Te agradecemos", escribió.

La actriz británica apareció recientemente en la serie His Dark Materials, en la que interpretó a Stelmaria. También participó en la serie Roadkill junto a Hugh Laurie. Helen McCrory fue parte del elenco de la cinta Skyfall, de la franquicia James Bond.

Tras darse a conocer el fallecimiento, en redes sociales se hizo tendencia la noticia. “Lamentamos mucho su pérdida. No necesitas que te diga la fuerza que era Helen ... Me encantaba verla. Amor a tus hijos también”, “ Muy triste, mis condolencias, sé que no te conozco, pero puedo sentir por ti. Que actriz tan fabulosa era ella también”, “ Lo siento por su pérdida. Amamos inmensamente su trabajo. También perdimos a nuestro hijo esta mañana. Entonces siento tu dolor”, son algunos de los comentarios en Twitter.