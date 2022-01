Muere Graciela Orozco, actriz de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’ a sus 86 años

Hace unas horas, se dio a conocer la lamentable noticia del deceso de la actriz mexicana, Graciela Orozco , quien participó en ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’ . Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien se encargó de dar está desafortunada noticia a través de sus redes sociales.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Graciela Orozco , miembro de nuestro sindicato. Descanse en paz", dice el comunicado de la Anda. Cabe señalar que su mánager, Stephanie Ripstein, también empleó sus redes sociales para informar del deceso de la actriz de teatro y televisión .

"Se une a la pena que embarga a la familia de la Primera Actriz Graciela Orozco, quien el día de hoy partió a reunirse con el creador. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, Itzimná, Fernando y Rodrigo. Mujer de talento inigualable, extraordinario maestra, pero por sobre todas las cosas, una mujer luchadora, siempre con una sonrisa, un consejo o una palabra de aliento", se lee en una parte del comunicado.

La publicista también dijo que sin duda, la actriz no sólo deja una huella en muchos corazones si no en la pantalla por sus múltiples actuaciones. “¡Quién no sólo dejó huella en múltiples ocasiones, en varios medios, sino lo más importante; en los corazones de quienes le conocieron! Reciba su familia nuestras mayores condolencias. Ahora el cielo disfrutará de ella…”, dijo Ripstein.

La mánager de Graciela Orozco culminó el mensaje agradeciendo a todo el público por el apoyo que le brindaron a la actriz durante 50 años de su carrera. “Gracias Graciela por todo lo que nos diste, por ser parte de nuestra familia de talentos. Gracias por estar siempre.”

Como era de esperarse, los fans de la actriz no dudaron en enviarle todo su apoyo a la familia de la querida actriz.

"Chelita mi corazón te abraza. Sigue sonriendo", "Yam linda chela, descansa en paz ya! La extrañaremos", "Descanse en paz", "Que triste noticia. Muchos buenos recuerdos se quedan guardados querida Chelita", "la tenga en su Gloria", son algunos de los mensajes en la publicación de la ANDA.

Cabe mencionar que dentro de los proyectos en los que trabajó Graciela Orozco destacan; 'Besos de azúcar', 'El don de Dios', 'Club eutanasia' , 'La cebra' y ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’.

