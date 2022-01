Muere Adalia Rose, la youtuber de 15 años que sufría un trastorno de envejecimiento

Este miércoles la famosa youtuber Adalia Rose murió a la edad de 15 años. La joven que inspiró a la cinta 'El curioso caso de Benjamin Button'm historia protagonizada por Brad Pitt, perdió la batalla tras varios años de lucha en contra del síndrome de progeria.

La influencer norteamericana fue diagnosticada con este síndrome que acelera el envejecimiento de los niños cuando tenía 3 tres meses de edad, y desde entonces había luchado por su vida. La lamentable noticia la dio a conocer su familia a través de sus redes sociales.

"Adalia entró en el mundo tranquilamente y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de eso", dice parte del comunicado en redes sociales. La familia de Adalia Rose también aprovechó para agradecer a las personas que apoyaron a la famosa que sufría el trastorno de envejecimiento y que la admiraron por su fortaleza durante años.

"Marcó a millones de personas y dejó la mayor huella en todos los que la conocieron. Ella ya no sufre y ahora está bailando con toda la música que ama", señala el comunicado. La familia también pidió respeto para vivir el duelo en privado. Adalia Rose, era una de las influencer más queridas de las redes sociales, pues pese a su padecimiento no se rendía ante nada.

La influencer con tan solo 15 años ya contaba con más de 12 millones de seguidores en Facebook y más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

"Descansa ahora hermosa niña, se le extrañará", "Oh no, estoy realmente desconsolado al escuchar esta noticia. Me encantó todo de ella. Lo siento mucho. Criaste a una hermosa joven", "Lamento mucho la pérdida de su hermosa hija. Me hizo sonreír y admiré su espíritu valiente", "¡Te extrañaremos hermosa!", "Duerme en paz celestial hermosa", "Descansa en paz dulce ángel niña", son algunos de los mensajes en la publicación donde se dio a conocer la muerte de Adalia Rose Williams.

