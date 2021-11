Mónica Huarte revela el motivo por el que llora en Quién es la Máscara

Después de 25 años de trayectoria como actriz de televisión, cine y teatro, este 2021, Mónica Huarte fue invitada para formar parte del panel de investigadores de "¿Quién es la Máscara?" en su tercera temporada en México; no obstante, aunque dice sentirse 'no tan perdida' con sus pronósticos hechos sobre los famosos de la farándula que se encuentran debajo de los personajes, su particular estilo de hablar o "llorar", ha llamado mucho la atención y ella revela cuál es la razón de su voz cortada.

La actriz de la serie cómica "40 y 20" en la que comparte créditos con Jorge, 'El Burro' Van Rankin, Michelle Rodríguez, Mauricio Garza, Begoña Narváez, entre otros, ha dicho que aunada a su emoción de pertenecer como investigadora y compartir ideas con Yuri, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, hay una razón especial por la que cada que habla, se le escucha la voz entre cortada.

En entrevista con TVyNovelas, la actriz de 40 años contó cómo ha sido su experiencia en el reality show, luego de pertenecer a una de las series cómicas de Televisa y de haber llegado a conquistar Hollywood con una reciente participación en una cinta.

Mónica Huarte dijo entre otras cosas, que la pandemia que aún se vive, como resultado del Covid-19, la ha sensibilizado a tal grado de ablandársele el corazón con las emociones que a su vez le provoca cada uno de los participantes del programa producido por Miguel Ángel Fox.

Incluso, al cuestionamiento del por qué cree que llamó la atención del productor para invitarla, la nominada a mejor actriz en Los Ángeles, dijo que asume que fue su entusiasmo y energía los que la pusieron en la mira del productor.

Respecto a cuál es el motivo por el que llora en cada programa y con cada palabra que pronuncia, Mónica Huarte contó que todo se debe a la sensibilidad que le causa conocer tantas historias de los personajes que han sido 18 los que cada domingo la han enternecido y enamorado con su actuación:

"Es que todo me conmueve, estoy a flor de piel desde la pandemia, y porque me enternecen las historias de los personajes; o sea, hubo una que contó que había cuidado a alguien en el hospital y me fui en llanto; luego otra dijo que había cuidado a familiares en la pandemia [María del Sol que fue Monstruo de las Nieves], y resulta imposible no conmoverse, más yo que tengo corazón de pollo".

Entre tanto, Mónica Huarte sostuvo que es Apache su personaje favorito debido a la gran voz que posee y por el espectáculo que regala cada noche de domingo.

