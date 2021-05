Mientras Aleida Núñez brilla en la pista, Laura Bozzo hace el ridículo en Las Estrellas bailan en Hoy

En el choque de repechaje por ver quién entra al concurso “Las Estrellas bailan en Hoy”, Aleida Núñez brilló en la pista mientras Laura Bozzo hizo el ridículo ante la audiencia y los jueces, que volvieron a criticar su actitud.

El certamen, que es transmitido en el matutino “Hoy”, de Televisa, ha tenido buena aceptación por parte del público y por ello la producción ha decidido alargar su duración, lo que permitió la posibilidad de ingresar más parejas al concurso.

Una de ellas es la conformada por la guapa Aleida Núñez y “el Capi Albores”, quienes pusieron todo su esfuerzo en un reggaetón, en tanto, la dupla conformada por Laura Bozzo y Carlos Bonavides, que busca regresar a “Las estrellas bailan en Hoy” luego de su eliminación, se presentó con el tema de la canción “A quién le importa”.

Y otra vez, como era de esperarse, “la señorita Laura” volvió a chocar con el jurado y esta vez también arremetió contra su compañero de baile, Carlos Bonavides, luego de que éste la culpara hace unos días por la eliminación.

Laura Bozzo volvió a hacer el ridículo este vez pese a que se le vio más esfuerzo en la coreografía, sin embargo, no pudo quedarse callada y justo después de terminar su presentación, y antes de que los jueces emitieron sus críticas, se lanzó contra su pareja de baile pues, de acuerdo con la conductora de televisión, él no siguió los pasos tal como los habían ensayado.

Andrea Legarreta quiso entrar al quite y le dijo que le faltó actitud, pero la peruana se defendió y dijo que lo que pasa es que no la dejan hacer nada: “Cualquier cosa que pase siempre yo voy a ser la culpable. No se hizo bien la coreografía, todo iba a ser diferente”.

Caso totalmente contrario fue el de la actriz y bailarina Aleida Núñez, quien deslumbró con su sensualidad y su ritmo sobre la pista y derrochó energía con un reggaetón, enfundada en un body negro de corte a la cadera y unas mangas verdes.

El trabajo de la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco fue elogiado ampliamente por Lolita Cortés, una de las juezas más difíciles de complacer en “Las Estrellas bailan en Hoy”, pues consideró que la actriz tiene todas las tablas de una gran bailarina, aunque desafortunadamente su pareja en la pista, “el Capi Albores”, no le sigue el paso, por lo que fue contundente al decir que a ella le gustaría verla mucho más, pero a él no.

Pese a que Aleida Núñez convenció, la decisión de entrar al concurso se tomará hoy en el programa y se definirá si continúa en el certamen o no, aunque a sus fans les encantaría verla mucho más mostrando sus habilidades.