Michelle Renaud sufre fuerte accidente en Me caigo de risa, la Gala Disfuncional

La noche del pasado domingo 11 de abril, se vivió la tercera gala disfuncional del programa "Me caigo de risa", que esta vez tuvo como invitadas a las famosas Andrea Legarreta y las actrices Fabiola Guajardo y Michelle Renaud, quien al momento de hacer un reto, sufrió un fuerte accidente ¡en vivo!

Michelle Renaud fue la primera de las tres invitadas que salió a darlo todo cuando le tocó participar junto al elenco del programa en el reto llamado "El teléfono descompuesto" en el que a través de señas, uno a uno va tratando de explicar el título de alguna película o historia.

Pero cuando le tocó hacer su interpretación, la actriz protagonista de "Quererlo Todo" (2020-2021), justamente lo dio todo y al caer al piso, sangró su rodilla izquierda de inmediato; sin embargo, fue muy valiente y cuando se fue a descansar al sillón de la vergüenza -luego del reto-, la orgullosa actriz, dijo que cada vez que asiste a "Me caigo de risa", ¡lo da todo!

"Nuestra primera invitada de hoy es una reina que lo quiere todo... ¡Bienvenida, @michellerenaud! #MCDRLaGala", escribió la cuenta oficial del programa de Televisa, al pie del vídeo en el que Michelle Renaud luce como toda una profesional, pese a que se lastimó y sangró su rodilla izquierda.

Y tras cualquier incidente, el show debe continuar, es por ello que la actriz fue aplaudida por algunos fanáticos del programa; así lo expresó uno de los seguidores de Me caigo de risa, la Gala Disfuncional: "Bravo Michelle..... gracias por esta noche te tiraste tus participaciones".

Por otro lado, la ex novia del actor ecuatoriano Danilo Carrera advirtió a Poncho, el último participante en la fila del elenco del programa, que más le valía que adivinara el nombre de la película, pues no en vano había hecho tanto esfuerzo que hasta se volvió a abrir la rodilla (por segunda ocasión).

Faisy, quien es el responsable de la conducción del programa, reconoció la entrega en la intepretación de Michelle Renaud, por lo que agradeció su desempeño y pidió aplausos para la actriz, quien ha asistido varias veces al show.

"Cuando vengo a 'Me caigo de risa' yo lo doy ¡pero todo!... ¡me volví a abrir mi rodilla!... miren, ya me curaron. Ahorita me van a ver en lo acuático, cómo me va a ir", dijo la guapa actriz en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.