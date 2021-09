Michel Franco, director mexicano, destaca potencial del cine iberoamericano

El director mexicano Michel Franco ve hoy más que nunca que el cine latino tiene un gran potencial para destacar por encima de producciones de otras zonas y la muestra de ello es que hay cuatro películas iberoamericanas que compiten por el León de Oro en la Mostra de Venecia.

Con su cinta “Sundown” estrenándose en este festival, Michel Franco señaló, en entrevista con Agencia Efe, que: “No hay otra región (del mundo) que tenga la potencia del cine iberoamericano”, y para ello basta ver las producciones y películas de cineastas que se encuentran en la Mostra, como Pedro Almodóvar o Pablo Larraín.

El director mexicano consideró que el cine latino “está en su mejor momento por mucho” y este año busca superar lo del año pasado y buscar el León de Oro con “Sundown” luego que en 2020 se quedó con el segundo premio por “Nuevo orden”.

“Sundown” es el ocaso de una rica familia británica, encabezada por Neil (Tim Roth) y Alice (Charlotte Gainsbourg), que veranea en Acapulco hasta que una tragedia inesperada interrumpe el asueto y divide a la familia, desvelando tensiones del todo inesperadas.

En el largometraje Roth, con quien ha vuelto a trabajar después de contar con él en la exitosa “Chronic” (2015), es una especie de “extranjero” nihilista en un mundo inhóspito y violento, por el que deambula sin plantearse los riesgos que entraña.

Michel Franco (Ciudad de México, 1979) pensó en este proyecto en medio de una crisis personal y la redacción del guion le llevó solo dos semanas, casi redimiendo su angustia: “Al entrar en ciertos temas encuentras algún tipo de satisfacción para poder seguir adelante”.

Es una más de las numerosas historias que, asegura, rondan por su cabeza desde hace tiempo porque tiene “suficientes películas para los próximos no sé cuántos años”, afirma sentado en la azotea del hotel veneciano.

Sus historias nacen siempre de su puño letra pues cree que el artista debe redactar sus obras contra la moda de las súperproducciones: “No concibo el cine no escrito por el propio director”, apunta.

“Todos los directores que me interesan son autores. Claro que dirigiría algo que no he escrito siempre y cuando llegue por alguna lógica y me interese, pero es difícil porque normalmente viene de mis obsesiones, de mis miedos, de mis gustos. Tengo suficientes películas en mi cabeza para no buscar en otro lado”, promete.

Porque el arte, en resumidas cuentas, está también para eso, para lidiar con ciertas inquietudes o anhelos. Lo que no contempla es ponerse a las órdenes de las grandes casas productoras para rodar las historias de súperhéroes tan de moda en estos tiempos: “Nunca digas nunca porque la vida puede dar giros pero no me interesan lo más mínimo, no es cine”, zanja, dejando escapar una carcajada que suena a declaración de principios.

Sus maneras acostumbran a sorprender, a tirar al espectador de la chaqueta, por una decisión propia. “No soporto ver una película en la que no hay giros, en la que se usa una fórmula que te dicten los primeros diez minutos quién es el bueno, quién es malo y qué es lo que va a pasar y te asegura que el final es satisfactorio. Odio ese cine”, responde tajante.

Es el estilo artístico que más le seduce y pone dos ejemplos claros: “Viridiana” (1961) de Luis Buñuel y el estilo del surcoreando Bong Joon-ho, Oscar por Parasite y que este año preside el jurado que fallará los galardones de la Mostra veneciana.

