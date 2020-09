Michael J. Fox de Volver al futuro reveló que padece Parkinson desde los 29 años

El actor Michael J. Fox, recordado por su actuación en la saga de "Volver al futuro", llegó a sus 59 años edad el pasado mes de junio. Sin embargo, este 2020, el actor ha revelado que tiene 30 años padeciendo la enfermedad de Parkinson tras detectársela cuando tenía la edad de 29 años.

Es por esto, que el emblemático actor de la década de los 90's, se ha dedicado a buscar, junto a un equipo de investigación, la cura para el padecimiento que se presume, afecta a más de siete millones de personas alrededor del mundo.

Recientemente, el actor canadiense reveló cómo ha sido su vida durante las últimas tres décadas al sufrir dicho padecimiento, e incluso recordó que cuando se enteró que tenía Parkinson, su mente se quedó en blanco por un momento, pues fue un shock enterarse del diagnóstico sobre la progresiva enfermedad del sistema nervioso, la cual afecta el movimientocuando estaba a punto de cumplir los 30.

"Mi mente se puso en blanco, no podía, la enfermedad de Parkinson para mí era algo que le da a tu abuela, no era algo relacionado con la gente joven, tenía algunos síntomas pero no como los que tengo ahora o los que tendré en el futuro mientras encuentran la cura", empezó contando el actor.

Esto, durante su participación en el evento mexicano México Siglo XXI, de la Fundación Telmex Telcel, en la que además hizo una comparación cotidiana de lo que él siente de sólo saber que la tiene:

"Es como si vieras a un camión que se acerca y estás en la mitad del camino y no te puedes mover y no sabes cuándo va a llegar y no sabes qué tan grande es o qué tan rápido viene hacia ti a arrollarte".

J. Fox, reveló que en ese entonces apenas se había convertido en padre por primera vez tres años atrás, y para su buena suerte, tenía una carrera que iba en ascenso; sin embargo, su padecimiento lo orilló a hacer una pausa en su carrera actoral para reflexionar sobre su objetivo de vida, lo que generó en él el interés por investigar sobre dicha enfermedad para así poder ayudar a otras personas con el mismo padecimiento.

"Todo esto es demasiado para poder asimilarlo, especialmente cuando tienes una familia joven. Mi esposa y yo estábamos con ¿qué haremos? Nadie nos decía qué esperar y lo único que restaba era vivir un día a la vez y seguir avanzando", contó Michael.

"Si algo pasara, ella y yo lo enfrentaríamos y continuaríamos con la siguiente parte, y eso hace que las raíces se fortalezcan, sentido de unidad y de confianza, paz, suena raro pero tener una situación o una lucha como esta y encontrar una forma de enfrentarlo, tener una pareja que lo comprenda y ayudarte a llevar la carga, es uno de los mejores regalos del mundo", destacó el actor, la importancia del apoyo de su pareja, Tracy Pollan.

El actor hizo una comparación entre lo que ha significado para él y millones familias alrededor del mundo la pandemia generada por el Coronavirus y en ese sentido, todo lo que ha vivido en los últimos 30 años, le ha dado la pauta para ver la vida desde otra perspectiva con al llegada del Covid-19 que está causando graves estragos.

Así lo manifestó Marty McFly de "Volver al Futuro", la trilogía:

"Son tiempos de locos en estos momentos. En cuanto al virus creo que tiene dos lados, uno terrible que es el que se han perdido miles de vidas, es trágico y tremendo, especialmente las imágenes de gente que no pudo ver a los miembros de su familia, a sus seres queridos en los hospitales", comentó Fox.

"Por el otro lado están todas las familias, como mi familia, que estamos en nuestra casa desde marzo, queriéndonos, juntos, hablando, comunicándonos y tratando de saber qué iba a pasar allá afuera y cómo solucionar los problemas y también buscar ser parte de la solución; ese tiempo ha sido valioso", concluyó.

