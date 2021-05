Médium revela a Andrea Escalona de qué murió Magda Rodríguez

El espiritu de Magda Rodríguez está presente en el programa Hoy, así lo reveló la médium Zulema, quien además le confesó a Andrea Escalona la verdadera razón por la que murió la productora de televisión, quien se dijo que sufrió un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

A escasos meses de la muerte de Magda Rodríguez fue que la médium Zulema visitó el programa matutino de Televisa, espacio donde se comunicó con espíritus del más allá como fue el caso de la productora de televisión. Con la presencia de Andrea Escalona, la especialista en temas astrales aseguró que había tenido conexión con Magda, una mujer que le gustaba bromear mucho.

“Esta persona tiene una personalidad tan grande y y tan jocosa como si le gustara bromear y ponerle nombres a distintas personas. Esto que me está haciendo como llorar es la presencia de ese espíritu. Primero, muchos de ustedes no saben que ella se había sentido mal muchas veces antes y no había dicho nada, ella ocultaba que se estaba sintiendo mal y tiene que ver con tu mamá porque me dice ‘ella es mi hija’. Acostumbraba a poner una cara de felicidad ante todos aunque el mundo se le estuviera derrumbando”, reveló la médium.

Sin embargo no fue todo, ya que Zulema le aseguró a Andrea Escalona que Magda Rodríguez no había muerto por lo que se dijo, pues la verdadera causa de su muerte aún no se había revelado.

"Ella se vio en una situación expuesta a alguien relacionada con covid. Eso le afectó a ella su salud. Ella me dice que por lo que se conoce que murió, ella fallece por algo que aún no se ha dicho. Ella me da específicamente covid. Ella le transporta esto a alguien, ella se lo da alguien", agregó la psíquica.

Pese a que los tiempos en televisión son muy cortos, fue el propio Raúl Araiza quien le pidió a Zulema quedarse un poco más en el foro de Hoy fuera del aire para continuar aclarando algunas dudas, pues la psíquica también señaló que tuvo conexión con la madre de Lolita Cortés, el padre de Paul Stanley, el papá de El Negro Araiza.