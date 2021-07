Mecano podría tener bio serie, cantante Ana Torroja lo revela

La recordada agrupación Mecano de origen español de los años 80's, podría tener bio serie, la cantante Ana Torroja quien fuera la vocalista del grupo musical, lo revela. En entrevista con el programa de radio "Me lo dijo Adela" de conocido diario mexicano, contó lo que podría pasar al respecto.

Mecano fue un grupo español de música pop internacionalmente conocido, activo entre 1981 y 1992, que tuvo un reencuentro en 1998, durando apenas ocho meses a partir de la edición de un doble disco recopilatorio que incluía siete nuevos temas grabados en la "nueva ola" de la banda española.

No obstante, gracias a que la banda no ha sido olvidada por los fanáticos de 40 y 50 años de edad, se especuló que podría haber una bio serie de la agrupación, pero lamentablemente no hay esperanzas, así lo contó la propia Ana Torroja:

"A veces se ha hablado de series, más bien en su momento, se habló -hace muchos años- de una película y luego se hablo como de uno docu-serie (como la del reconocido basquetbolista estadounidense Michael Jordan) pero hoy por hoy no hay nada".

Y luego de contar que durante la pandemia se la ha tenido que ingeniar para crear un estudio de grabación personalizado en la intimidad de su hogar en México, para seguir grabando su música, Ana Torroja hizo ver que por lo pronto tampoco habría el tan esperado reencuentro con Nacho Cano, José María Cano y Reinier Rietveld, integrantes de la banda de Pop que fue todo un boom en las décadas de los 80's y 90's, cuya música se sigue escuchando.

La cantante que durante el último año estuvo trabajando de la mano de la vocalista de Alaska y Dinarama y su esposo en "Hora y Cuarto" (2021) una colaboración musical que ya tiene más de un millón de vistas en YouTube, dijo que se ha dedicado a remasterizar y dar un toque fresco y actual a los éxitos de Mecano que nacieron en "el electro-pop" de los 80's en España.

Por otro lado, dijo sentirse orgullosa de que su música esté más viva que nunca y agradece a la cantante María León y a Yahir, quienes han vuelto a los escenarios estrenado tras la reapertura del teatro e México, el musical "Hoy no me puedo levantar", que justamente trae al presente, la música de la banda, cuya vocalista fue precisamente Ana Torroja.

La española de 61 años que se ha unido al show de Los 90's Pop Tours este 2021, aprovechó el momento en cabina para cantar su más reciente sencillo "Hora y Cuarto" que ya está siendo todo un éxito en la etapa en la que se encuentra preparando su regreso escalonado a los escenarios para sus shows con el público presente, como antes de la pandemia.

