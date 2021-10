“Me sacaron con policías”: El día que Televisa pisoteó y vetó a Angélica Vale

Fue durante la década de los 80, cuando Angélica Vale y su familia, incluída su mamá, la primera actriz Angélica María vivieron unos de los momentos más vergonzosos de su vida cuando Televisa las pisoteó y las vetó e incluso la sacaron con policías.

Durante su entrevista con Yordi Rosado que Angélica Vale recordó la pesadilla total que vivió hace años cuando Televisa le cerró las puertas no sólo a ella, sino a su madre y padre, Angélica María y el comediante Raúl Vale por orden directa de Emilio Azcárraga.

La protagonista de la novela juvenil Soñadoras indicó que su padre, conocido como “el hombre espectáculo” y “El Tigre” Azcárraga eran muy amigos, amistad que les permitió empezar a trabajar juntos en diversos proyectos, sin embargo, en los años 80 tuvieron un altercado que ocasionó que el dueño de Televisa vetara a su padre de la televisora.

“Un día el ‘Tigre’ le habla a mi papá (...) y le dijo: ‘Oye, quiero que me hagas unas producciones parta esto nuevo que vamos a sacar, que es Cablevisión’, o no sé que. Mi papá se pone, yo creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí”, expresó la hija de Angélica María.

Pero la pesadilla vino después cuando los productores televisivos estuvieron listos, el dueño de Televisa tardó en aclarar si querría transmitir los proyectos por lo que Raúl Vale se desesperó y comenzó a promoverlos entre la competencia, situación que le costó la amistad de Emilio Azcárraga y el veto de Televisa incluida la suegra del comediante, la productora Angélica Ortiz.

“Azcárraga se hizo medio pato. Ahí no sé qué pasó, y mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana. Y entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo: “Ah, ¿se lo quieres vender a la competencia?, vetado tú, tu mujer, por ser tu mujer, tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado’”, recordó Angélica Rivera.

Ante el veto de Raúl Vale y su familia, fue Angélica Ortiz quien acudió a hablar con el dueño de Televisa, llevando con ella a su nieta Angélica Vale, y pese a que la productora trató de explicar a su jefe lo que había sucedido, fueron desalojagas de las instalaciones de Televisa con policías.

“Llegamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los siete años. Me acuerdo la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías, me acuerdo perfecto (...) Pesadilla total porque mi sueño era estar en Televisa, mi sueño era estar en televisión, llegar a hacer una novela algún día era mi sueño dorado”, expresó la famosa que vive actualmente en Estados Unidos.

Años más tarde, el veto de la familia Vale terminó cuando Angélica María triunfó con otros programas de Canal 13, momento en el que Emilio Azcárraga le pidió regresar a Televisa. Angélica Vale también contó que, pese a que muchos piensan que recibió apoyo por ser hija de famosos, no fue así, pues ella abrió su propio camino.

“No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan”, expresó la famosa de 45 años.

