"Me duele, era un alma buena": Eugenio Derbez reacciona a muerte de Sammy Pérez

La madrugada de este viernes el corazón del actor, Sammy Pérez se detuvo, a causa de un infarto cardiovascular tras su contagio de Covid-19. Ante está lamentable noticia, Eugenio Derbez, quien le dio las primeras oportunidades en la televisión al comediante en los programas “XHDerbez” y “Derbez en cuando”, reaccionó a la muerte de su amigo, quien aseguró que era un alma buena.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy de Televisa, que Eugenio Derbez es que lamentó a noticia, pues aseguró que Sammy Pérez era su amigo y una persona muy cercana a él.

“Estoy la verdad muy triste, para mi era una persona muy especial, no era solamente un compañero de trabajo, era mi gran, gran, gran amigo, yo lo quería mucho, tenía yo una relación con él muy fuerte y muy buena, fuera del trabajo, cada vez que yo tenía una fiesta, un cumpleaños cuando yo vivía en México él siempre iba, era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí, entonces me duele porque era un hombre bueno, era un alma buena, un gran ser humano”, dijo el productor mexicano.

Respecto a cuándo fue que se enteró del deceso del actor, Derbez dijo: "Hoy en la mañana a las 4 de la mañana, sus sobrinos me comunicaron que había fallecido y pues sí, aquí estamos”, expresó el productor de No se Aceptan Devoluciones. Eugenio Derbez también aseguró que tiene una estrecha relación con los familiares de Sammy, por lo que no duda en seguirlos apoyando, tal y como lo hizo con un video.

“Estaba en contacto con los sobrinos, que prácticamente es la única familia que está al pendiente de él, porque creo que ya no hay más familia, dos sobrinos, Dany y Jessica, pero son muy jovencitos, creo que tienen 22 y 32 [años], algo así. Sammy desgraciadamente no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia al hospital privado, y pues la cuenta empezó a crecer, creo que ayer me comentaban que había rebasado ya, andaba cerca del medio millón de pesos, entonces me pidieron que si podría repostear el video que subieron”, dijo el productor.

Derbez aprovechó para recordar la emotiva escena que Sammy Pérez hizo en No se aceptan devoluciones, donde precisamente hablaba de la muerte.

“Hoy en la mañana mi equipo de redes me mandó la escena que hizo en ‘No se aceptan devoluciones’, en donde precisamente Sammy habla de la muerte, y me dio mucha tristeza, alegría y tristeza a la vez porque es una escena hermosa, pero yo creo que Sammy brillaba en donde lo pusieras, era un alma buena, era un ser de luz, y sí, tal cual de ‘¿te acuerdas cuando estabas filmando la escena con Sammy?’, la gente de la película me decía ‘¿qué estás haciendo?’, o sea no entendían, porque era una manera muy diferente de filmar a Sammy, no lo podía yo filmar de la manera tradicional, entonces hasta que lo vieron ya editado fue cuando entendieron, y Sammy era un ser maravilloso que donde lo pusieras brillaba”, finalizó la entrevista para Hoy.

Recordemos que desde que Sammy pérez ingresó al hospital, el pasado 16 de julio y cuando la cuenta del hospital llegó al medio millón de pesos, muchos de los usuarios de las redes sociales comenzaron a cuestionar, sobre dónde estaba Eugenio Derbez, pues el comediante necesitaba ayuda económica, por lo que el productor respondió a través de su cuenta de Twitter compartió un video con un contundente mensaje.

“Nuestro querido Sammy Pérez, colaboró conmigo en varios programas, está enfermo. Lleva varios días en el hospital por Covid. Y en redes sociales he visto a mucha gente preguntando dónde estoy, que por qué no aparezco y aquí estoy desde el primer día. En cuanto supe de su enfermedad, me he acercado a su familia a ver qué se necesita”.

“Aquí estoy, solamente que mi estilo es ese... cuando uno ayuda genuinamente y de corazón lo que quiere es ayudar, no presumirlo ni cacarearlo. Para los que están preocupados, aquí estoy. La ayuda no se presume ni se cacarea... ¡se da y punto! Así que aquí estoy... oremos por Sammy. Abrazos”, explicó en su momento el productor.

