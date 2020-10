Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina: una difícil historia de amor

La pareja de famosos conformada por Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, quienes han logrado once años juntos, han sido uno de los matrimonios más estables del espectáculo en México luego de conocerse cuando juntos protagonizaron la telenovela "Yo amo a Juan Querendón" (2007), por la que hicieron química y hasta ahora permanecen juntos.

Sin embargo, su unión no fue fácil, pues en ese entonces, los dos llevaban una vida en pareja; por un lado, Mayrín era esposa del también actor Jorge Poza con quien procreó dos hijos, Romina de 20 años y Sebastián de 17 (actualmente).

Por su parte Eduardo, tras haber terminado una relación en 2004 con la actriz Itatí Cantoral, con quien también tuvo a los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo (quienes acaban de cumplir 19 años este 2020), el actor encontró en Susana González -quien actualmente interpreta a Renata Cantú en "Imperio de Mentiras" el amor, el cual mantuvo la velita encendida entre 2004 y 2008 -aproximadamente cuatro años-.

Pero con la llegada del cómico melodrama antes del 2010, Mayrín y Eduardo, después de enamorarse y decidir una vida juntos, tuvieron que enfrentar las duras críticas además de los obligados cuestionamientos, cosa que hizo que la actriz expresara su versión de los hechos ante los medios cuando habló con el padre de sus dos primeros hijos:

"Hablé con Jorge, él también tuvo otra relación, Jorge y yo siempre fuimos muy sinceros, hablábamos de las cosas, no hubo algo que descubrir, pero fuimos infieles finalmente porque estábamos dentro de una relación. Yo estaba viviendo con una persona, pero estaba con Eduardo saliendo, no es algo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto, creo que lo correcto es terminar una relación y ya después empezar", explicó en entrevista para el programa 'Hoy'.

Ya pasadas las especulaciones de todo tipo, la pareja se casó en una ceremonia íntima que fue llevada a cabo al sur de la Ciudad de México y era tanto su amor en un principio que seis meses más tarde recibieron en su seno familiar a Julia, la primera hija en común.

No obstante, hace cuatro años, en 2016, la pareja estuvo a punto de separarse por una crisis matrimonial; sin embargo, no dejaron caer su matrimonio y tomaron terapia de pareja, lo que hoy en día, los ha posicionado como uno de los matrimonios más sólidos.

"Sales mucho más enamorado, es un crecimiento personal bien padre", expresó la actriz.

