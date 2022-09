Mayrín Villanueva protagonizará nueva serie junto a Pedro Sicard y Pablo Valentín

Además de "Vencer la Ausencia" (2022) y una nueva serie en la que compartirá créditos con Juan Soler, la actriz Mayrín Villanueva sigue con mucho trabajo en diversos proyectos televisivos. Y es que, recientemente se dio a conocer que además de "Boceto", la actriz unirá su talento a Pedro Sicard y Pablo Valentín, para protagonizar "Eva", un nuevo serial televisivo.

Con el actor de origen cubano Pedro Sicard, sería la primera vez que Mayrín Villanueva compartiera créditos en un mismo proyecto, pero en lo que se refiere a Pablo Valentín, tiene trabajando a su lado por 17 años, tiempo en que se han grabado 13 temporadas de la serie cómica "Vecinos" de Televisa.

Y de acuerdo con el sitio telenovelero de Instagram @confesiones_de_famososof de Edwin Palencia, quien dio la primicia de este nuevo proyecto, "Eva", será una producción de Elías Solorio, el actual productor de series cómicas de la televisora de San Ángel como "Vecinos" o "Mi Querida Herencia" con Roxana Castellanos y Paul Stanley.

Y por supuesto, el giro de la serie será de corte cómico y se sabe que "Eva" se encuentra en la etapa de pre-producción y será en las próximas semanas cuando arranquen las grabaciones y se espera que entre al aire a principios del 2023 por el Canal de las Estrellas.

Por el momento, se desconocen los personajes que Mayrín Villanueva, Pedro Sicard y Pablo Valentín, desarrollen ni el resto del elenco, pero lo que sí se ha dado a conocer es que será comedia pura.

Y mientras la esposa de Eduardo Santamarina ha venido de protagonizar proyectos melodramáticos como "Si Nos Dejan" (2021) o "Vencer la Ausencia" (2022), a la par de la serie "Bocetos" para la nueva plataforma de streaming Canela TV, Pedro Sicard lleva dos melodramas al hilo como son "Te Acuerdas de Mí" (2021) en el papel de Octavio Herrerías y posteriormente se unió al elenco de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), interpretando al francés Phillipe Charpentier.

Por su parte, el actor y comediante Pablo Valentín dio vida a Antonio Picasso en la misma teleserie y actualmente se le puede ver interpretando al buen Valero. Sin embargo, el actor tapatío tiene un total de 17 telenovelas en su haber, así como 14 programas televisivos, una película y una obra de teatro.

Por lo que o será la primera ni la segunda vez que actúe al lado de Mayrín Villanueva, pues en 2013 compartió proyecto con ella en la telenovela "Mentir Para Vivir", como el Comandante Alejandro Lazcano, que fue producida por Rosy Ocampo para Televisa.

