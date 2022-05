Mayeli Alonso es la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2 y desata polémica

Tras varios días de angustia, finalmente hace unas horas se dio a conocer que Mayeli Alonso es la primer eliminada de La Casa de los Famosos 2. Luego de haber puesto sazón en el reality, la ex esposa de Lupillo Rivera fue la primera en abandonar la casa en medio de una polémica.

Luego de que Nacho Casano fue nominado y salvado, sin embargo, Toni Costa, Laura Bozzo, Osvaldo Ríos y Mayeli Alonso, estaban en manos del público, quien decidió eliminar a la empresaria. La primera en ser salvada fue Laura Bozzo, quien se mostró incrédulo ante el cariño del público.

El segundo salvado fue Toni Costa por lo que Osvaldo Ríos y Mayeli Alonso aún se encontraban en la cuerda floja. Finalmente el público votó porque se fuera la ex de El Toro del Corrido, desatando una polémica en redes sociales su eliminación, pues muchos usuarios consideraron injusta la salida de la famosa, pese a que las votaciones arrojaron que Alonso tenía el 33.7 % de votos.

Cabe mencionar que la salida de Mayeli Alonso se dio en medio de una polémica, pues hace unas horas se reveló que su ex socia, Daisy Cabral, le ganó una demanda por lo que Alonso tendría que pagar una cantidad de 220 mil dólares (unos 25 millones de pesos) por daños y perjuicios, esto según el programa de Youtube Chisme No Like.

"Resulta como todos hemos sabido empezó una guerra mediática de Mayeli con su ex socia, Daisy Cabral, resulta que había acusaciones situaciones en corte que duraron años, al final la la que resultó ganadora de está situación fue así lo dijo el juez claramente y Mayeli tendría que pagarle 200 y tantos dos mil dólares", dijo Elisa Beristain.

De acuerdo a la versión de los conductores de Chisme No Like Mayeli Alonso podría ser embargada de no cubrir el dinero de la demanda. "Aquí la situación es que nos enteramos, Mayeli Alonso será demandada, por Daisy, embargada, obviamente demandada, y luego viene un embargo para que Endemol directamente del sueldo que va aganar Mayeli en La Casa de los Famosos le pague a Daisy Cabral", dijo Beristain.

Es importante señalar que tras la salida de Mayeli Alonso del reality show las reglas cambiaron en La Casa de los Famosos, pues ahora los participantes podrán hacer una nominación espontánea. Momentos antes de terminar la transmisión los conductores indicaron que Nacho Casano había solicitado hacer una nominación espontánea.

