Mauricio Mancera revela por qué salió del programa Miembros al aire

La salida de Mauricio Mancera del programa de Unicable “Miembros al aire” fue sorpresiva. Parecía que el conductor de televisión había encajado muy bien en el equipo y que todo iba viento en popa, sin embargo, no era así.

A principios de este año, Mauricio Mancera hizo oficial su salida del programa, pero no abundó en cuáles fueron las razones para separarse del mismo y ahí quedó el asunto. Ahora, unos meses después, se sinceró en una entrevista con “Venga la alegría” y reveló la razón por la que dejó la producción.

El presentador de televisión dio a conocer que el motivo de su salida de "Miembros al aire" fue porque lo despidieron. Sí, fue la primera vez que le pasó algo similar, aunque señaló que sí hubo señales que le alertaron que eso podría pasar en cualquier momento.

“A ‘Miembros’ no renuncié, es la primera vez, de hecho, que me despiden. Yo ya lo veía venir, me hablaron un día para firmar (contrato) y a los cinco minutos (me dijeron) ‘no, no vengas, se pospuso la firma de contrato’, y otros no se las pospusieron, querían que entrarán personas nuevas”, comentó Mauricio Mancera.

Desde ahí, al conductor de televisión, que ha trabajado para programas como “Venga la alegría”, de TV Azteca, y “Hoy”, de Televisa, comenzó a darse cuenta que pasaban cosas extrañas pues hablaban de que entraría alguien nuevo y él era el único que no tenía contrato firmado, por lo cual, era el candidato para irse. Mira lo que dijo en la entrevista a partir del minuto 2.

Pese a contar con mucha experiencia en el ámbito, Mauricio Mancera tuvo que ampliar su campo y encontró un proyecto con Paola Roja en radio, donde ha aprendido mucho y ha disfrutado esta etapa de su carrera profesional.

“A Paola la conoció en una conducción que nos tocó hacer en León y de ahí me invitó y la verdad que ha sido divertidísimo, y eso es lo que a mí me gusta, ir a lugares donde puedo aprender y entender que ningún programa o alguna ropa te define, tú eres tú por quien eres, no importa lo que hagas ni dónde estés”, comentó el presentador de TV.

Mauricio Mancera también habló sobre cómo vivió la etapa del confinamiento y qué aprendizaje le dejó, pues aseguró que aprendió a estar solo, únicamente con sus cuatro perros, y a ser más tolerante con las personas.

De igual forma, señaló, entre risas, que se volvió un fanático de la limpieza pues incluso pedía que el súper se lo dejarán afuera para tener tiempo de desinfectarlo, además que mantenía su casa impecable, como medida precautoria para evitar cualquier riesgo de contagio.