Matt Damon rechazó Avatar y perdió 280 millones de dólares

El estadounidense Matt Damon siempre ha querido ser actor. Más de tres décadas de exitosa carrera profesional después, no escondió este viernes en el Festival de Cannes que aunque puede ser un negocio "fantástico, también es brutal". Momento en el que también recordó que aún sufre por haberse negado a protagonizar la película, Avatar, la más taquillera de todos los tiempos.

La carrera de Matt Damon despuntó con "El indomable Will Hunting" ("Wood Will Hunting") en 1997. Llevaba ya una década en la industria en roles menores, pero ese proyecto junto al desde entonces inseparable Ben Affleck les dio a ambos el Óscar al mejor guion original.



Pasada la fase en la que aceptaba cualquier cosa con el fin de trabajar, el actor asegura que elige las películas ahora en función del director. Un requisito que ha unido su currículum al de los nombres más destacados del panorama cinematográfico contemporáneo.

De Gus Van Sant, con el que repitió en "Tierra prometida" ("Promised Land") (2012) después de "El indomable Will Hunting", a Martin Scorsese ("Infiltrados") ("The Departed"), (2006), George Clooney ("Suburbicon", 2017), Christopher Nolan ("Interstellar", 2014), Steven Soderbergh ("Contagion", 2011), los hermanos Coen ("Valor de ley") ("True Grit", 2010) y Clint Eastwood ("Invictus" 2009).

"Ha sido un verdadero privilegio. Si tuviera que trabajar solo con los que ya lo he hecho, consideraría que tengo suerte, aunque hay tantos directores con los que me gustaría trabajar", añadió Damon. Sin embargo, fue durante la nueva edición del Festival de Cannes que el actor estadounidense sorprendió al revelar el momento en el que tuvo que rechazar Avatar debido a que ya estaba comprometido con otro proyecto.



Él mismo dijo haber estado cerca de dirigir varias veces, como en "Tierra prometida", pero todas las oportunidades se cayeron por estar comprometido en otros proyectos, una lealtad por la que su chequera no es tan grande como hubiera podido ser. "James Cameron me ofreció el 10 % de 'Avatar', pero estaba trabajando en 'Borne' y me dije que no podía abandonar la posproducción. Nunca vais a conocer a un actor que haya perdido más dinero", bromeó.

Cabe señalar que la película de ciencia ficción, estrenada en el año 2009, fue protagonizando por el actor australiano Sam Worthington y obtuvo un rotundo éxito, se convirtió en el film más taquillero de todos los tiempos, además de haber recaudado $2,800 millones de dólares en todo el mundo, por lo que según a la cifra que a Matt Damon le ofrecieron, le hubiera tocado $280 millones.

Por otro lado, Damon aprovechó para responder a algunos cuestionamientos sobre la fama que ha obtenido e incluso se comparó con Brad Pitt. “Fue una auténtica locura. Los de seguridad me impidieron el paso y tuve que decir: ‘¡Estoy con Brad! Fue una de las cosas más desastrosas que vi… pero el pulso de Brad no pasaba de 50. Era como si fuera a hacer las compras”

