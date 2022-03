Mati Álvarez arremete contra Evelyn Guijarro por ganarle un punto y algo más en Exatlón México

Tras la eliminación de Ana Lago del Equipo Rojo, las emociones están a flor de piel en Exatlón México, y los enojos no faltan; pues durante la competencia del pasado domingo, Mati Álvarez, quien se ha posicionado como toda una campeona del reality show, se molestó con Evelyn Guijarro y arremetió contra ella.

Y es que, con la Fortaleza de por medio, el equipo Azul trabajan en defender lo ganado, mientras que los Rojos atacan sin piedad; aunque pese a sus esfuerzos, los Azules están en su mejor momento de la temporada, aunque con un total de cinco participantes; lo Rojos tienen siete aún.

Fue en una de las rondas de los circuitos que Evelyn Guijarro no pudo ocultar su felicidad por ganar dicho punto a la campeona de campeonas, Mati Álvarez y ésta arremetió contra la atleta también llamada "Sniper" en la competencia entre atletas de alto impacto de TV Azteca, aunque a decir verdad, ni siquiera fue por el punto ganado a Mati que ésta se enojó, sino la actitud un tanto burlesca de su contrincante.

Y después de reírse de ella, Evelyn del equipo Azul, va a la estación de Mati (Equipo Rojo) y le pregunta: "¿Te enojaste conmigo?" a lo que Mati Álvarez responde: "Neta, ¿sí?, mejor... Evelyn, estabas ahí riéndote... no me grites nada [entonces]... O sea, ni siquiera soy de tu equipo, ¿sabes?"... Todo porque Evelyn le estaba gritando a Mati en el momento de la competencia, aunque no se sabe qué.

La 'Sniper', se dio la media vuelta y se fue a su estación, pero eso sí, sin dejar de reírse por lo ocurrido. Por lo que Mati se levanta y todo parece indicar que va en reclamo de la integrante del equipo Azul y no porque ella le haya dado el tercer punto a su equipo que necesitaba para la supervivencia, sino por la actitud.

Pues es más que evidente que siendo toda una campeona, a Mati Álvarez no le gusta perder. Por su parte, la cuenta de Instagram de Exatlón, dejó ver cómo está el panorama entre los dos equipos a través de una publicación:

"Los ROJOS vivieron una eliminación muy dura y ahora deberán recuperarse para evitar vivir un duelo igual de intenso. ¡Esta noche se juega la posición estratégica! #AllStarPorFortaleza", se lee.

Y será esta noche que que se viva un nuevo capítulo en Exatlón México, que podría ser significativo o radical para los dos equipos... Si quieres saber qué va a pasar esta noche entre los dos equipos de la competencia, no te pierdas el reality show a las 7:30 pm por Azteca Uno.

