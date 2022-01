MasterChef echa a uno de sus jueces más queridos y ni siquiera le avisó

A menos de un mes para el estreno de MasterChef Junior y con sólo unos días de grabaciones de la nueva temporada, uno de los jueces más queridos del programa quedó fuera y la producción del reality de TV Azteca ni siquiera le avisó.

Se trata del chef Adrián Herrera, quien no estará en MasterChef Junior y lo peor fue que los ejecutivos no le notificaron el porqué de esta decisión, aun cuando ha estado presente en nueve temporadas del programa; ahora fue echado de la peor manera y por la puerta de atrás.

El mismo chef Herrera fue uno de los sorprendidos por la decisión de la producción pues con su estilo polémico y sarcástico se ha convertido en uno de los jueces más queridos de MasterChef, pero ni siquiera le avisaron que ya no estaría y se tuvo que enterar por otros medios.

Lee también: Tras ganar demanda a Juan José Origel, Flor Rubio celebra victoria con mini vestido

Tras no ser tomado en cuenta para las grabaciones de la nueva temporada, que iniciaron el pasado 12 de enero, el chef Herrera no obtuvo respuesta de los ejecutivos de TV Azteca y se enteró de su salida por informaciones de medios de comunicación.

Fiel a su estilo de no callarse nada, el ahora exjuez del reality show de cocina más famoso de la pantalla chica expresó su sentir con un mensaje que compartió en redes sociales, acompañado por un par de fotos en blanco y negro en las que muestra símbolos relacionados con MasterChef, como un tatuaje.

Lee también: Tatiana será la nueva conductora de MasterChef Junior, confirma TV Azteca

“Hola amigos y seguidores de MasterChef México. Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del porqué de esto. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora”, mencionó el chef Herrera en un mensaje publicado en Facebook.

“La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas”, agregó el juez, quien fue uno de los originales desde el inicio del reality, junto con la chef Betty Vázquez y el chef Benito Molina.

“Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra”, finalizó el chef Adrián Herrera en su despedida, la cual fue lamentada por los fans del programa.

“Ya se murió ese programa sin el chef”, “Qué mal. Su humor me encantaba. Sería bueno verte en un programa tú solo. Creo que hay mucho que dar”, “Qué falta de respeto por parte de la producción, es una lástima ya que le dabas un toque muy especial al programa al igual que lo hizo en su momento el chef Benito”, “Master Chef será muy aburrido sin ti”, “Me siento muy triste, porque usted le daba el toque a MasterChef Mx, qué mal que no le hayan comentado de manera correcta su salida”.

Síguenos en