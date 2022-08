Más Allá de Ti, proyecto de Rosy Ocampo donde Lucero y Sebastián Rulli darán rienda a la pasión

En medio de las grabaciones de "Vencer la Ausencia", y tras revelar que tiene pensado producir al menos una decena de proyectos de la franquicia "Vencer", la creativa de Televisa, Rosy Ocampo, alista otro de sus proyectos que obedece -tentativamente-, al nombre e "Más Allá de Ti", una mini serie en la Lucero y Sebastián Rulli darán rienda a la pasión, entre una tenebrosa trama.

Esto, luego de que hace una semana se diera a conocer a través de redes sociales que la también cantante de 52 años, estaría marcando su regreso a los melodramas de la mano de Rosy Ocampo, con quien ya tuvo oportunidad de trabajar en "Por Ella Soy Eva" (2012) para la televisora de San Ángel, que protagonizó al lado de Jaime Camil.

Y es que, pese a que la trama no es para nada romántica, a decir verdad, tratándose de un melodrama, siempre hay una historia de amor que salva cualquier situación de adversidad y esta mini novela de seis capítulos contemplados, no será la excepción.

Lucero y Sebastián Rulli juntos por primera vez

"Más Allá de Ti", que se reveló desde el pasado mes de febrero, será parte de la programación de ViX+, la nueva plataforma de TelevisaUnivision, se centrará en la vida de una mujer que descubre que tiene el poder paranormal de hablar con los muertos, y esto tendrá consecuencias catastróficas en el mundo de los vivos, sobre todo los de su entorno.

Lucero y Sebastián Rulli darán rienda suelta a la pasión como la pareja protagónica de "Más Allá de Ti"; no obstante, no es la primer vez que comparten proyecto, pues en la exitosa telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022), mientras el novio de Angelique Boyer protagonizó el melodrama de Carlos Bardasano junto a Claudia Martín, Lucero puso su voz y unió su talento al de Cristian Castro para interpretar el tema de entrada "Me Reviviste".

Cabe mencionar que al momento, ni Rosy Ocampo, ni los protagonistas revelados en redes sociales para esta nueva historia se han pronunciado a lo que se sabe de proyecto, no obstante, como dice el dicho mexicano, "Si el río suena es porque agua lleva".

Otro detalle que ha trascendido es que el proyecto arrancará grabaciones en los próximos meses y se estaría estrenando en la plataforma ViX+ durante el segundo semestre de este 2022.

En cuanto a la participación de Lucero, ha causado gran expectación entre el público conocedor y tras revelarse su regreso a los melodramas, todo parece indicar que la noticia ha agradado al público conocedor. Tras el vídeo compartido por el canal de YouTube de Lesly Arellano, se lee:

"Wooooow, Lucero como protagonista estaría excelente, ojalá que así sea para volver a verla en los melodramas y poder disfrutar de su talento. Ojalá que le toque un protagonista bueno y a su altura, que no le toquen los mismos de siempre para ver nuevos rostros. La temática que aborda "más allá de ti" es buena ya que es un tema muy bueno que de seguro nos mantendrá pegados a la plataforma."

