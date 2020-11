Martina de Una Familia de Diez en traje de baño

La actriz Mariana Botas Lima, mejor conocida como Mariana Botas, quien desde niña incursionó en el medio artístico mexicanó con su debut en la telenovela infantil "Una luz en el camino" (1998), últimamente se ha vuelto tendencia por su personaje de Martina en "Una familia de diez", programa de la barra cómica del Canal de Las Estrellas, Domingos de Sofá, de Televisa. Pues la actriz ha dado muestra de su belleza luciendo trajes de baño en la playa y la alberca.

Martina, quien es la segunda hija del Matrimonio López González, integrado por Plácido López (Jorge Ortiz de Pinedo) y Renata González (Zully Keith), pese a su complexión no muy esbelta y su estatura bajita, ha demostrado a su familia que también pudo encontrar el amor con Romualdo Brayan del Toro (Roberto Tello 'El Coreano') y después de un tiempo de novios, lograron llegar al altar.

Lee también: A sus 51 años, Jennifer Lopez así se mantiene joven

"...Y no es que muera porque no tenga tus besos... Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón...", escribió Martina a lado de una postal "En Algun Lugar Perdida En Mi Cabeza", como describió la ubicación en la segunda publicación de su estancia en playas del puerto de Acapulco, Guerrero, México, como lo especifica en la primera de dos fotos.

La instantánea que ya tiene 16,340 reacciones, también muestra algunos comentarios de sus seguidores, quienes con corazones y emojis con ojos de corazón, han resaltado la belleza de la hermana de Plutarquito López González (Ricardo Margaleff).

"Hermosa" y "Mariana estás preciosa en la playa con ese hermoso bikini", son dos de los comentarios de los seguidores de la actriz, que se pueden leer, de la postal en la que Mariana o Martina, sale deteniéndose un sombrero de playa con una mano.

"...Every now and then I think you might want me to come show up at your door... But I'm just too afraid that I'll be wrong... • Que canción es?? Los leo!!", escribió Mariana Botas en su primera publicación.