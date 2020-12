Martha Figueroa revela cómo la corrió Pati Chapoy de Ventaneando

Luego de que en el mes de agosto, Martha Figueroa, se viera envuelta en un escándalo tras hablar despectivamente del hijo de la actriz, Érika Buenfil, al llamarlo "Zedillito" haciendo alusión a que es hijo de Ernesto Zedillo jr. Pese a que la presentadora de televisión no se disculpó con la "reina de TikTok", si lo hizo con su hijo Nicolás.

“Te quiero ofrecer una disculpa. Me equivoqué, me mega equivoqué porque te dije un apellido que no es el tuyo, porque pensé que ese tema ya se tenía como más normalidad, porque estuve escuchando varias entrevistas donde se hablaba con mucha naturalidad. Te ofrezco una disculpa", indicó.

"De seguro te estás preguntando por qué hablamos de ti… pues porque Pepillo me preguntó que quien dirigía los TikToks de Erika. Por eso salió tu nombre. Que si me burlé o no sé qué, híjole eres muy joven y quizá no conoces mi estilo, porque mi estilo es ese un poco sarcástico un poco negro”, dijo la conductora del programa Con Permiso en Unicable y programa Hoy de Televisa en su momento.

Tras este escándalo que le tocó recibir un amenazas de muerte, ahora Figueroa vuelve a estar en el ojo del huracán tras confesar que en algún momento de su vida odio a su colega Pati Chapoy. Fue durante una entrevista con el el youtuber Alejandro Zúñiga que la también actriz abrió su corazón y contó como Chapoy se encargó de cerrarle las puertas cuando ella estaba vetada de varias televisoras.

“Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando poca ma… en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar“, confesó Martha. Recordemos que Martha laboró por varios años en Tv Azteca, en el programa Ventaneando, televisora donde inició su carrera como presentadora de televisión.

Y aunque Figueroa no le desea ningún mal a la estrella de Ventaneando, asegura que nunca le perdonara lo que le hizo, y como la hizo sentir.

“No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida. No es que yo esté loca y guarde rencores. Me da igual, pero sí la odié muchos años por cómo se portó conmigo, cómo me hizo sentir y me trataron por su culpa. También por cómo mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa. Eso sí odio de ella y nunca se lo podré perdonar. Aunque la salude no me olvido de lo que pasó ni se lo perdono“, indicó Figueroa.

Martha confesó que ella salió de Ventaneando, gracias a un engaño de Pati, pues le ofreció un programa para ella sola. “El caso es que ahí empezó fea la cosa, ya nadie me hablaba, y yo llegué así de qué onda, qué pasó aquí, pues nadie me pelaba y Pati un día me llamó y me dijo: ‘cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa, y que ya no estés en Ventaneando”, recordó.

La periodista aseguró que la negociación que le hizo Chaapoy fue parte del plan que le tenía preparado la televisora.

“Una negociación inventada y teatral, y el último día que salí de la oficina de Pati fue ‘ay que te vaya padrísimo’… Y así me fui, abrazo, beso, medio me quitaron la ley del hielo para despedirse de mí y ya me la volvieron a aplicar”, contó Figueroa.

