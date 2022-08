Marlene Favela y Zuleyka Rivera tienen un roce en reto de Top Chef VIP

Desde que anunció su participación en Top Chef VIP, Marlene Favela se lo ha tomado muy en serio y se ha preparado para llegar a ser una de las finalistas del programa, demostrando desde el inicio que es una de las rivales a vencer y que no dará ninguna ventaja al resto de los participantes.

Y ello quedó demostrado en uno de las pruebas donde la inmunidad estaba en juego, pues la protagonista de “Gata salvaje” y Zuleyka Rivera tuvieron un pequeño roce cuando la primera se negó a que se agregara más tiempo en el reloj, debido a que ella ya tenía listo su platillo.

Preparar unos tacos fue el reto de Top Chef VIP en el que la ex Miss Universo y Marlene Favela chocaron, pues mientras una se pronunció a favor de que los jueces les dieran más tiempo, la otra se mostró inflexible en este punto, provocando cientos de reacciones entre los televidentes y los internautas.

¿Qué ocurrió?

En el reto dónde se otorgaría la primera inmunidad de la semana, los participantes tenían que hacer unos tacos, una comida típica mexicana, y les dieron el tiempo que los jueces consideraron necesario para prepararlos, poniéndolos a sufrir, pues además de trabajar con la carne, debían hacer sus propias tortillas.

Justo cuando faltaban menos de dos minutos para que el tiempo que les habían dado finalizara, Carmen Villalobos, al ver que muchos iban atrasados, les propuso hablar con los jueces para conseguirles tres minutos más en el reloj y la mayoría lo agradeció, salvo la “Gata salvaje”, quien fue la única en negarse.

Marlene Favela argumentó que su carne estaba en su punto, por lo que alargar el tiempo en el reto la perjudicaría, a menos que los jueces no tomaran en cuenta si su proteína se resecaba de más, pues ella había medido sus minutos para realizar su cocción.

Carmen Villalobos enfatizó que si no todos estaban de acuerdo no podrían darse el tiempo extra y la actriz mexicana se mantuvo en su posición y ella molestó a la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, quien señaló que ya se había dado cuenta que Marlene Favela estaba haciendo su juego en la competencia y lanzó otra frase: “Esto es culpa de Marlene, no mía”, no obstante, la mexicana enfatizó que habían reglas.

Dividen opiniones

El roce entre ambas actrices provocó opiniones divididas entre los seguidores del reality show de cocina de Telemundo pues algunos consideraron que Marlene Favela tenía razón y otros señalaron que se puso en el papel de villana al no querer darles esos tres minutos a sus compañeros.

“Zuleyka, voy por ti“, “Obvio que la razón la tiene Marlene, ella cumplió con el tiempo“, “¡Pónganlas a pelear en lodo! Quiero acción”, “Marlene tiene la razón”, “Por hacerse la mandamás o la payasa, será de poco agrado, ya no cae bien”, “No fue justo, debieron darle los tres minutos, todos estaban de acuerdo”, “Obvio que todos menos Marlene, ¿qué le costaba?”, “Esa gata es así desde siempre, debe bajarle”, fueron algunos de los comentarios.

