Marlene Favela hizo llorar a Cecilia Galliano y la exhibió en YouTube

Tras culminar con las grabaciones de “La desalmada“, Marlene Favela reveló en un video de YouTube cuál fue su experiencia al trabajar en la telenovela producida por José Alberto Castro, la cual actualmente se transmite por el Canal de las Estrellas, y también se expresó del resto de sus compañeros, entre ellos, la actriz argentina Cecilia Galliano.

En el clip que Marlene Favela compartió en su cuenta de YouTube recopiló los comentarios de integrantes del reparto de “La desalmada“, telenovela de Televisa, e hizo llorar a Cecilia Galliano, quien se emocionó demasiado al hablar de la actriz duranguense y de cómo fue trabajar con ella en el melodrama.

La protagonista de “Gata salvaje“ exhibió en YouTube el llanto de la histrionisa argentina, que no pudo evitar las lágrimas al referirse a Marlene Favela y revelar sus intenciones de mantenerse en contacto con ella para afianzar la amistad, dejando claro que durante el rodaje tuvieron oportunidad de conocerse más detalladamente.

Lee también: Reviven polémico romance en la serie de Luis Miguel

En el video, Marlene Favela habló del momento en el que le llegó el ofrecimiento para interpretar a Leticia Lagos en la telenovela y cómo fue regresar a la televisión después de algunos años de haberse retirado para dedicarse a su familia e impulsar su marca de ropa.

Asimismo, fue refiriéndose a cada uno de los compañeros con los que interactúa más en el melodrama y compartió pequeños videos de ellos dándole algún comentario sobre cómo fue trabajar con ella durante estos últimos meses y cuando llegó el turno de Cecilia Galliano, ésta no pudo contener la emoción.

“Esta mujer en particular a mí me sorprendió mucho. Muchas me sorprendieron, pero en especial ella porque yo no la conocía, obviamente sabía quién era. ¡Qué grata sorpresa, qué mujerón en toda la extensión de la palabra, qué mujer tan valiente, tan hermosa, es otra de las personas que me quiero llevar para siempre. A pesar de que no tuvimos muchas escenas juntas, a nivel personal conectamos de una forma tan genuina, así que, Cecilia, te quiero mucho y te quiero en mi vida“, dijo Marlene Favela en la presentación de su compañera en el clip.

Lo anterior fue recibido con mucha emoción por parte de Cecilia Galliano, quien soltó algunas lágrimas: “Es la primera vez que trabajamos juntas, la verdad es una mujer que siempre la veía y decía: ‘Es tan alta, modelo, gran actriz’, que tú dices wow, ¿será payasa? Y en realidad fue un gran placer”, mencionó.

Lee también: Terminé intoxicada: Atala Sarmiento revela por qué no volvería a pisar ventaneando

La actriz argentina coincidió en que hay una afinidad entre ella y Marlene Favela por el hecho de que ambas son madres: “Encontré una mujer súper buena compañera, una gran mamá; me identifico en muchas cosas con ella porque somos mujeres empoderadas, independientes, fuertes, mamás solteras que hasta se me quiebra la voz, porque es una de las cosas que más reconozco de una mujer”.

El sentimiento de que ambas quieren seguir construyendo su amistad es mutuo, por lo que es muy probable que después de grabar “La desalmada” ambas continúen frecuentándose y alimentando su relación, pues tienen mucho en común que compartir. Mira el vídeo a partir del minuto 20.

Síguenos en