Marlene Favela destaca sus habilidades en la cocina para ganar Top Chef VIP

A poco más de una semana para el estreno de Top Chef VIP, por Telemundo, los concursantes se preparan a fondo para ir por el título y el premio que ofrece este reality show, y entre ellos, Marlene Favela está lista para hacer el mejor papel posible y deleitar a todos con su sazón.

La actriz mexicana regresa así a la televisión después de haber participado en “La desalmada” y tras tomarse un breve receso en la pantalla chica, en el que se dedicó a sus negocios y también a la filmación de su nueva película, pero ahora está lista para ganar Top Chef VIP.

En un video publicado por Telemundo, Marlene Favela destacó sus habilidades en la cocina y señaló por qué podría ser la nueva Top Chef VIP en esta temporada del reality, revelando cuáles son sus armas fuertes y cuál será el platillo que deje a todos con la boca abierta.

Su mejor cualidad

En un video que compartió la cuenta oficial de Telemundo y que posteriormente fue reposteado en sus historias por Marlene Favela en Instagram se observa a varios de los participantes hablar sobre sus habilidades en la cocina y qué es lo que pueden ofrecer de cara a Top Chef VIP.

Y es ahí cuando la “Gata salvaje” sacó las garras y reveló sus armas secretas para convertirse en la ganadora del reality show, el cual comenzará el próximo 9 de agosto en sustitución de “La casa de los famosos”, cuya segunda temporada culmina el ocho del próximo mes.

En el clip se le pregunta cuáles son las cualidades para ganar Top Chef VIP y la actriz duranguense respondió sin titubear un segundo: “Sé aguantar presión”, dejando ver que pese a lo difícil que pudieran ser los retos, está preparada para sacarlos adelante.

Marlene Favela tiene también un as bajo la manga pues sabe cuál es el platillo que podría resultar ganador y lo reveló en el video: “Mi receta favorita, y que me encanta cocinar y que todo el mundo que la ha probado me dice que ‘wow’, es mi ceviche de pescado”, el cual, probablemente, tendrá oportunidad de preparar en el concurso.

La actriz mexicana es una de las 16 participantes en esta temporada de Top Chef VIP, que reúne, entre otros, al actor Mauricio islas, Héctor Suárez Gomís, Zuleyka Rivera, Graciela Beltrán, Scarlet Ortiz, Rodrigo Vidal, Lambda García y Gregorio Pernía.

Hay que recordar que apenas el año pasado Marlene Favela regresó de su retiro de la televisión, pues por unos años se dedicó a su matrimonio y a su hija, pero tras su separación retomó su trabajo y ahora no sólo se dedica a la actuación, sino que también se ha convertido en toda una mujer de negocios y, posiblemente, es la chef más guapa del medio del espectáculo.

