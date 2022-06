Mark Tacher denuncia la trata de blancas en la serie "Amores que Engañan"

Tras interpretar a un despiadado proxeneta (tratante de blancas) en la serie "Amores que Engañan" en el episodio número 6 llamado "Sobreviviente", el actor Mark Tacher está convencido de que el entretenimiento puede ser una buena herramienta para generar reflexión en torno a problemas sociales, por eso, y por el reto actoral que le representaba, accedió a ser parte de dicha serie, y a través de la misma, denuncia esta mala práctica.

"La verdad es que está basado en un hecho real, en la vida Karla Jacinto, que es una sobreviviente del tráfico de seres humanos y creo que el [hecho de] poder nosotros ahondar en este tipo de situaciones usando una cadena de entretenimiento lleva un compromiso, aunque no necesariamente tiene que ser tomado como docencia", cuenta Tacher en entrevista con Efe.

Dulce, interpretada por Sofia Sylwin, es una niña que se siente inconforme con su vida, en casa sufre violentos castigos y regaños por parte de su madre y la presión que esto le genera, la hace sentirse profundamente sola e incomprendida.

Lee también: 'Vientre en Alquiler', el episodio de Marjorie de Sousa y Carlos Ponce en Amores que Engañan

Un día conoce a Ernesto (Mark Tacher), un hombre mucho mayor que ella que la conquista y la convence de dejar su casa. Enamorada y ansiosa por sentirse querida accede, pero el destino que le depara dista mucho de ser el final de cuento que ella esperaba, pues en vez de encontrarse con una vida mejor, se tendrá que enfrentar a la prostitución de forma involuntaria siendo una menor de edad.

"A mí me interesaba primeramente el riesgo del personaje, la profundidad, siempre busco nuevos retos en cuestiones actorales y como se trataba de un solo episodio era interesante ver el principio y el fin del personaje", relata Tacher, quien también resalta que quería ser parte de Lifetime, canal en el que fue transmitido el episodio el pasado sábado a las 10.00 hora local (03.00 GMT del domingo).

Lee también: Diego Boneta desafía el lado latino y masculino en El Padre de la Novia

El capítulo está basado en la historia de la activista mexicana Karla Jacinto, quien se escapó de casa a los 12 años con un hombre que la engaño y la explotó sexualmente durante cuatro años.

Ahora, a sus 27 años, Jacinto se ha dedicado a compartir su experiencia para evitar con ello que más jóvenes puedan ser engañadas y privadas de su libertad a causa de la trata de personas.

"Este capítulo le puede mostrar al público que lo que contamos puede estar pasando en la esquina de su casa, a cualquiera de los amigos de sus hijos, y que necesitan hablar con los suyos, con sus padres, sus hermanos, para evitarlo", dice el actor.

Además, Tacher resaltó el trabajo que realizó Sylwin y asegura que gracias a su profesionalismo pudo llegar a encarnar de forma más fidedigna a Ernesto.

"Yo la veía a los ojos y le veía toda esa ternura que necesitaba para yo entrar en el papel, ella adoptó el personaje de una manera concreta y clara, es una actriz muy completa que dio todo para transformarse en esta niña endeble y débil que era abusada por una persona mucho mayor que ella", relata.

Además de "Sobreviviente", Tacher se prepara para la segunda temporada de la serie de Netflix, "Guerra de Vecinos" y tal vez la segunda entrega de "Amores que Engañan"; también confiesa que está por comenzar proyectos en Estados Unidos. EFE

Con información de MÉXICO TELEVISIÓN / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Mark Tacher

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!