Éste es el último proyecto de ambos en televisión y se trata de "Amores que Engañan", una serie que aborda diversos temas con diferentes actores que dan vida a las parejas protagónicas de cada historia; y entre ellas, así lucen Marjorie de Sousa y Carlos Ponce en el detrás de cámaras y algo más...

Su reciente participación en "Amores que Engañan", ha mostrado ya las primeras imágenes de lo que fueron las grabaciones y algunas celebraciones del staff, así como de las productoras que en conjunto han realizado la serie con al menos diez parejas.

"Amores que Engañan" será parte de la programación del canal Mi Life Time y se podrá ver en México y Argentina a través de varios canales de televisión, pues dicho canal pertenece a varios sistemas de televisión por cable.

De acuerdo al resumen que ha compartido Mi Life Time Channel, o Lifetime Latinoamérica, el capítulo que protagonizan Marjorie de Sousa y Carlos Ponce como pareja, abordará el tema del ferviente deseo que tienen por convertirse en papás, lo que podría llevarlos a tener un trágico desenlace.

"Ellos lo han intentado todo para tener el hijo que tanto añoran, sin saber que este último intento puede convertirse en una pesadilla. Mira el estreno de #AmoresQueEngañan el sábado 14 de mayo con Marjorie De Sousa @marjodsousa y Carlos Ponce @poncecarlos1 en uno de los episodios de esta nueva serie de #Lifetime", se lee en la descripción de un vídeo que recientemente ha compartido la cuenta de Instagram del canal de tv.

"Anhelar un bebé ¿puede convertirse en una pesadilla?", se puede leer también en dicho vídeo, en el que además comparten créditos con otros actores.

"Amores que Engañan", se puede ver a través de diversas compañías de televisión por cable, entre éstas figuran para México, SKY 256, IZZI 243, DISH 242, TOTALPLAY 379 y MEGACABLE 279. Para Argentina, se podrá ver por CABLEVISIÓN 400, DIRECTV 228 o 1228 HD.

En tanto, en algunos vídeos que circulan en redes sociales (en las cuentas de Instagram de las partes involucradas en llevar a cabo la serie), se puede ver a Marjorie de Sousa al lado de Carlos Ponce, disfrutando del proyecto, y celebrando además con todo el staff responsable de llevarlo a la televisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!