Marjorie de Sousa y Ana Brenda Contreras presumen sus primeras imágenes en El Conde

Durante la tarde del pasado jueves, se compartieron las primeras imágenes de la nueva serie de Telemundo, "El Conde: Amor y Honor" y este viernes, dos de sus actrices principales, se han encargado de darle continuidad a esta algarabía que los fanáticos de ellas -quienes se disputarán el amor de un codiciado galán de telenovelas-, que está de vuelta en los melodramas. Se trata de Marjorie de Sousa y Ana Brenda Contreras, que ya han presumido los primeros trazos de la historia protagonizada también por Fernando Colunga.

Pues tanto Marjorie de Sousa como la mexicana Brenda Contreras, quien vuelve a los fotos de televisión este 2022, han utilizado sus cuentas de Instagram para compartir algo de las primeras imágenes que ya se dejan ver en la etapa inicial de la serie "El Conde: Amor y Honor".

Por su parte, la venezolana de 42 años publicó las primeras imágenes, en la que revela que ella dará vida a Cayetana Carrá y por principio de cuentas, ya ha dicho que "El Conde: Amor y Honor" será una historia de romance, pasión, intriga y traición, pues ella será la principal villana de la historia de Telemundo.

Lee también: Telemundo presenta El Conde: Amor y Honor con Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras

"#elconde #mds #marjoriedesousa #cayetanacarra #telemundo @telemundoseries @alepalomera1 @palomeragroup @mediaconceptspr #muypronto", se lee al pie de su post, mientras deja ver su imagen como una mujer empoderada vestida de negro al estilo de los años 1800, tiempo en el que supuestamente se desarrollará la historia.

Mientras que Ana Brenda Contreras, quien dará vida a Mariana Zambrano, no dejó pasar la oportunidad de compartir su regreso a los melodramas después de algunos años alejada de los mismos. En su última publicación de Instagram, la actriz aparece con un vestido verde y una imagen impecable, cuya descripción de su vídeo se lee:

Lee también: Luciendo cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer le da batalla a Aracely Arámbula en lencería

"Llega #ElConde 2023… #Marianita @telemundo @3managementmx", a la par que se le escucha decir: "Soy Ana Brenda Contreras y estamos haciendo los promocionales y las fotos para 'El Conde'..." en lo que es el detrás de cámaras.

Y tras ello, la mexicana ha recibido aplausos de famosos como Ana Martín, Julián Gil, Erika de la Rosa, Eva Cedeño, Angélica Vale, Uriel Santana, Azela Robinson, Grettell Valdez, Altaír Jarabo, Charytín Goyco, Lili Estefan y Elizabeth Álvarez, quienes han hecho una fiesta virtual por el regreso de Ana Brenda Contreras a los melodramas.

Aún se desconoce la fecha de estreno de la serie "El Conde: Amor y Honor", pero el primer avance ya lo compartieron este par de actrices que prometen darlo todo en este nuevo proyecto.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!