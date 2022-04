Marjorie de Sousa se despide de Amores que Engañan al lado de Carlos Ponce

Hace apenas unos días se dio a conocer el proyecto televisivo en turno de la actriz Marjorie de Sousa y tras la emoción que inyectó a sus fans por verla de nuevo en la pantalla chica a través de una serie, la venezolana ya se despidió de "Amores que Engañan" en la que actuó al lado de Carlos Ponce como su pareja.

Y es que lo que parecía ser un proyecto duradero, sólo era grabar una parte de una serie que reúne varias historias de parejas que tiene como elenco a una gran lluvia de estrellas; entre ellas, Erika de la Rosa,

Gabriel Porras, Mark Tacher, Sofía Sylwin, Leonardo Daniel, Ivonne Montero, Pepe Gámez, Verónica Montes,

Nacho Casano, Grettell Valdez, Christian Vázquez, Aylin Mujica, Héctor Suárez Gomís y Anna Cepinska.

No obstante, ahora los fanáticos y seguidores de la venezolana estarán al pendiente para poder ver su actuación en la serie de Life Time TV -canal de paga- qu es probable que dentro de poco se pueda ver en la pantalla chica.

Fue mediante un vídeo con el equipo de producción y los actores reunidos en el set de grabación, que Marjorie de Sousa aprovechó para despedirse de "Amores que Engañan" y además dejó ver que podría haber una segunda temporada, por lo que se encuentra muy contenta con el proyecto en el que grabó en Guadalajara, Jalisco, México.

"Quiero dar las gracias a todos, por aguantarme, por soportarme, de verdad, esperemos coincidir en otro proyecto pronto y de verdad gracias porque yo creo que estamos haciendo lo que nos gusta y estamos en un momento cómodo, con gente bonita, todos con ganas y eso está muy bonito", se le escucha decir entre carcajadas a Marjorie de Sousa en un vídeo compartido por Vip 2000 TV, la productora que hace "Amores que Engañan".

Por su parte, el puertorriqueño Carlos Ponce también brindó un discurso especial para todo el equipo, haciéndoles ver que son un gran equipo de producción y hacen las cosas muy bien.

Así mismo la rubia venezolana agregó que le ha tocado vivir una experiencia maravillosa al lado de tanta gente con la que está muy agradecida.

Fuer de cámaras de la producción y anteriormente, la también villana de telenovelas dijo que se encuentra preparando otros proyectos con los que pretende seguir entreteniendo a su público, aunque todavía no ha revelado de qué se trata.

