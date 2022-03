Marjorie de Sousa revela que actuará al lado de Carlos Ponce en nueva serie

Desde hace algunos días, la actriz Marjorie de Sousa había andado muy misteriosa y un poco hermética, dejando ver que tenía un proyecto en puerta pero hasta el día de ayer no se sabía a ciencia cierta de qué se trataba. Pero este martes, la venezolana dio la sorpresa a sus fans y reveló que ¡actuará al lado de Carlos Ponce en nueva serie!

La sorpresa ha caído muy bien a sus seguidores que siempre están muy al pendiente de lo que hace en su carrera como actriz de telenovelas y ahora, hasta de series, retomando ese género luego de que participó como Ariadna Morelos en "Descontrol" (2018), producida por W Studios y Lemon Studios para Televisa.

Y además de un vídeo del detrás de cámaras que ha compartido la rubia venezolana este martes a través de su cuenta de Instagram, también ha destapado cuál es el nombre del proyecto que ya empezó a grabar, todo parece que en el estado de Jalisco, pues esta mañana también compartió en sus historias de la red, un clip mientras viajaba en carretera con los magueyes al pie del camino y la canción característica del país, "México Lindo y Querido" en voz nada más y nada menos que del mismísimo Vicente Fernández 'el Charro de Huentitán'.

Pero ese vídeo no ha sido el único indicio de su nuevo proyecto, pues Marjorie de Sousa compartió otro clip en el que aparece en un detrás de cámaras junto al actor puertorriqueño dentro de una camioneta y para el que indicó:

"Amores Que Engañan!!! Muy pronto. @poncecarlos1 #mds #marjoriedesousa @miLifetime @vip2000tv

@yahayrafilms @diblasiproductionsmiami @alepalomera1 @mediaconceptspr #detrásdecámaras", se lee en la descripción de su publicación de este martes.

Lo que indica que "Amores Que Engañan" su nuevo proyecto en televisión, es una serie para el canal de televisión Life Time y producida por Vip 2000 TV, que también ha compartido los primeros trazos de esta nueva producción en su perfil, con Marjorie de Sousa y Carlos Ponce. Se unen a la producción Casa Blanca y Yahayra Films.

"Amores Que Engañan" narra dramas humanos de mujeres reales en situaciones cotidianas, abordando en sus tramas el amor, la ilusión y la confianza; así como el dolor, la traición, el desengaño y en algunos casos, el crimen.

La serie cuenta estará conformada por 10 episodios unitarios que cuentan una decena de historias independientes. Y tal y como lo dio a conocer Marjorie de Sousa a través de sus historias de Instagram, será grabada en locaciones como Guadalajara, México; Miami, Florida y São Paulo, Brasil.

El elenco que conforma la serie es una de las sorpresas para los fans de la historia, pues "Amores que Engañan" marcará el regreso a la pantalla de la actriz Lupita Ferrer, así como un elenco de estrellas latinoamericanas entre las que figuran Erika de la Rosa, Gabriela Vergara, Gabriel Porras, Mark Tacher, Francisco Gattorno, Juan Pablo Llano y Victor Cámara, entre otros.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!