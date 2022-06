Marjorie de Sousa revela estremecedores detalles de la trama de Amores que Engañan

El pasado 14 de mayo se estrenó a través de la pantalla del Canal LifeTime, la serie "Amores que Engañan" que consta de diez capítulos en su primera temporada y que como su nombre lo indica, retrata historias de parejas que hacen sufrir a la mujer por diversas situaciones y ante ello, Marjorie de Sousa reveló detalles de la trama de su capítulo "Vientre de Alquiler".

Pues además de ser el primero de diez episodios, en el mismo se pueden conocer todos los pormenores sobre alquilar un vientre para procrear un hijo cuando la mujer no es fértil para embarazarse y dar vida, por lo que Marjorie de Sousa contó en entrevista con un medio venezolano:

"Lo primero es que nos tenemos que dar un aplauso a todas las mujeres porque esta producción es casi 90% mujeres, detrás y adelante de las cámaras. Y el hecho de trabajar con compatriotas también me dio mucha emoción, que nos permitan también poder mezclarnos, no importa la nacionalidad".

90% mujeres

"¡Les va a encantar!, son capítulos muy variados, somos muchas protagonistas muy hermosas; ahorita vamos a estrenar diez capítulos, pero ya muy pronto viene la segunda temporada, van a ver más, van a ver a ese cuerpo de mujeres bellas de todas las nacionalidades y hombres muy guapos, mi compañero Carlos Ponce, imagínense".

Por otro lado, Carlos Ponce, dijo estar muy contento con su participación, ya que a diferencia de los nueve capítulos restantes, a él no le tocó ser el malo del cuento, sino una víctima de las circunstancias que lo hacen ver con el villano aunque no es así: "Haciendo promo y el ruido necesario para que nos vaya como sabemos que nos va a ir ¿no?, porque es una serie muy bonita".

"Yo siento que de alguna forma y otra [la serie] ofrece un formato con el que la gente se puede identificar; ofrece abrir una conversación o un tema que muchas veces está oculto, es tabú, el 'No hablemos de eso, la gente de va a juzgar, va a hablar mal de ti'. Mientras más conversemos sobre este tipo de temas y lo hagamos públicamente -sobre todo nosotros, los que nos dedicamos a esto-, más cómodas se van a sentir las personas, hombres y mujeres, en contar sus historias y una vez que uno las habla, y te desahogas un poco, te ayuda a sanar".

Los personajes

Marjorie de Sousa contó que su personaje es Elisa y "Es una mujer noble, bondadosa, una mujer activa, creativa, le gusta la moda, es diseñadora de modas muy reconocida... Está en un proceso de lograr muchas cosas que ella soñaba y lo bonito de esto es que su marido la apoya muchísimo, pero tiene un detalle; ella no puede tener hijos y eso la tiene muy frustrada".

"Buscaron mil opciones para tener un hijo y él dice: 'Vamos a alquilar un vientre'; ella termina aceptando la idea y pues confía en una prima, y bueno, esa prima resultó ser terrible y no les puedo contar más..." adelantó la venezolana a sus 42 años sobre la primera serie original de LifeTime.

Mientras tanto, el boricua Carlos Ponce detalló: "En este caso, me gustó el hecho de que en este formato y casi todos los capítulos tienen que tener un antagonista [villano] hombre porque son casos de mujeres; no fue el caso de este capítulo que estoy haciendo yo que es 'Vientre de Alquiler', no es la persona mala, clave dentro de esta historia, entonces me gustan las cosas que son diferentes, un poco irreverentes...".

"En mi capítulo [la serie] específicamente toca un punto importante que es la agresión entre mujeres, hablamos mucho de que los hombres nos hacen no se qué, pero nosotras mismas a veces somos peores entre nosotras. Señalamos, criticamos, hablamos, decimos, ni siquiera tenemos idea de qué está pasando y nosotros somos las primeras en hacernos daño".

Entre tanto, Marjorie de Sousa pidió la unión entre mujeres: "Nos juzgamos, entonces yo creo que es bien importante ponernos en los zapatos de las otras personas y decir: 'Wow, no sabemos qué le pasó, por qué ella llegó a hacer esto; no sabemos por qué tal cosa, entonces, ser más unidas, ser un poco más flexibles, más empáticas".

Así mismo, tanto Marjorie como Carlos, quienes dan vida a la pareja protagónica de episodio número uno de "Amores que Engañan" aplaudieron el hecho de que la producción sea liderada en un gran porcentaje por mujeres, pues el histrión de 49 años dice que a estas alturas de partido, le sorprende que todavía se esté hablando del liderazgo o protagonismo que la mujer debería tener en esas esferas; y hace un llamado a que ahora en adelante, las producciones ocupen más al género femenino para crear historias.

