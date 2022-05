Marjorie de Sousa regresa a Telemundo con importante proyecto tras distinción como personalidad

Telenovelas, series, portadas de revistas y otros proyectos son los que han formado parte de la carrera artística de Marjorie de Sousa, quien en su faceta de actriz, cantante y hasta modelo, ha podido llevar a cuestas sin problema alguno; y hace un par de días, la venezolana reveló que regresa a Telemundo para realizar importante proyecto.

Esto, luego de además, recibir las llaves de la ciudad del Condado de Broward County, de manos del Senador Steve Keller, como personalidad distinguida en el sur de la Florida, la que significa en su carrera, el tercero de estos reconocimientos.

Así mismo, la venezolana que sigue haciendo trizas por donde se pare, gracias a su entrega, preparación y simple gusto por entretener a su público, reveló que tras pertenecer por años a las filas de Televisa, hará una pausa y ahora está de regreso a Telemundo para realizar un importante proyecto en televisión.

Su regreso a Telemundo será triunfal

Además, de Sousa dijo sentirse muy halagada porque su pequeño hijo Matías, al que etiqueta como su amuleto, ya la compaña a todos lados y vive junto con ella sus triunfos; mientras tanto, así lo dijo:

"Gracias por este reconocimiento, gracias por todos los reconocimientos que me han entregado a lo largo de mi carrera; son llaves muy importantes, no solamente de ciudades muy importantes, sino de logros y de cosas que he venido haciendo también con nuestra comunidad,.

Su hijo Matías

"Por aquí hay un personajito que me acompaña en todo, por primera vez, sale conmigo en cámaras y me acompaña a un evento de este tipo. Es mi amuleto de buena suerte, mi todo, es mi vida entera. Uno como mamá siempre quiere brindarle lo mejo a los hijos y son de los trabajos que no se reconocen al cien",

"Entonces, para todas esas mamitas hermosas que les ha tocado situaciones similares, todo mi respeto, todo mi cariño y les deseo de todo corazón que sigan saliendo adelante y que sigan brillando".

En cuanto a la pregunta sobre qué desea para el Día de las Madres que ya se aproxima, Marjorie de Sousa dijo: "Yo, mucha salud, poder seguir teniendo a mi madre viva que también es un gran apoyo para mí, que me ha acompañado en momentos súper difíciles y en muchos cambios".

Por otro lado y refiriéndose a Matías Gil de Sousa, dijo: "Poder gozar de esa belleza que que es verlo crecer, de ver que es un niño feliz, que es un niño sano, y de yo estar al cien para poder brindarle siempre o mejor.

Su proyecto con Telemundo

"Éste es un proyecto que me tiene emocionada, nerviosa, muy ansiosa, ya pronto les estaré contando. Ahorita no me dejan decir nada pero sí estoy bien contenta porque es algo bien importante y de la mano de gente muy especia y también muy impotante".

Por último dijo: Un beso a Telemundo y a toda la gente de Telemundo, a todos mis amigos...".

