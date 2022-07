Marjorie de Sousa promete ser una malvada de altura en El Conde: Amor y Honor; así luce

Luego de su imborrable participación como la villana de la telenovela "La Desalmada" (2021), que tuvo altos índices de audiencia en México y Univisión, posicionándose como una de las producciones más vistas en televisión abierta, la actriz Marjorie de Sousa, promete romperla de nuevo y ya ha dejado ver algunas imágenes que la hacen lucir como Cayetana Carrá, su nueva villana.

Pues si 2021, marcó uno de los mejores años en la carrera actoral de Marjorie de Sousa, este 2022 no se está quedado nada atrás, y además de las primeras imágenes que se filtraron de las pruebas de imagen y fotografías de Telemundo, televisora que ya prepara "El Conde: Amor y Honor", fue la propia venezolana quien en las últimas horas compartió un poquito más.

A través de sus historias de Instagram, 'la güera' de 42 años, dejó ver cómo lucirá dando vida a Cayetana Carrá; es decir, el tipo de vestuario, peinado y maquillaje que utilizará para esta historia de época que será parte de la programación de Telemundo en 2023.

Los detalles que empoderan a Cayetana Carrá

Pues además de la belleza que posee Marjorie de Sousa, los elementos y detalles que sumará a su personalidad, la empoderarán más como una villana de verdad, una de las facetas en las que la también cantante, más ha destacado a lo largo de su carrera.

La novia del empresario mexicano restaurantero Vicente Uribe, utilizó sus historias de Instagram con el fin de bromear con un elemento de la producción debido a que "lo cachó" con una golosina en la mano: "Cuando te consienten porque traes un antojo en el foro, no, no, bueno... ¿y quién está celosa?", preguntó a otras de las compañeras, continuando: "¿Estás celosa?... Porque dice que a ella no le dieron conito".

Y sin querer, la villana de "El Conde: Amor y Honor", mostró cómo luce como la villana que le hará la vida imposible a la pareja protagónica conformada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras en sus regresos a las telenovelas este 2022.

Marjorie de Sousa promete ser una malvada de altura en El Conde: Amor y Honor; así luce. Foto Historias Instagram Marjorie de Sousa

Primero, fue con un vídeo a blanco y negro de apenas unos segundos, con el que de Sousa dejó ver medio rostro, una melena rubia cepillada y peinada con una pompa enfrente, así como un maquillaje cargado de los ojos con sombras y rímel y eso sí, los labios que parecen estar pintados de rojo.

En el clip, se puede leer: "@nancy_garciamakeup_hair, #elconde", etiquetando así, su peinadora y maquillista. Pero un segundo vídeo también publicado en sus historias de Instagram, la famosa deja ver un poco del colorido vestuario que utiliza dentro de las grabaciones de la telenovela, que inició el rodaje la primera semana de junio.

En el mismo, se ve a Marjorie luciendo una falda o bien, podría ser un vestido blanco y estampado con flores rojas, así como un par de zapatillas tipo stiletto de charol en tono rojo carmín, con la leyenda: "#cayetanacarrá #elconde".

Pero para disfrutar de este personaje, habrá que esperar hasta el 2023, cuando "El Conde: Amor y Honor" vea la luz en la programación de Telemundo.

Marjorie de Sousa promete ser una malvada de altura en El Conde: Amor y Honor; así luce. Foto Historias Instagram Marjorie de Sousa

