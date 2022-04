Marjorie de Sousa luce moda de lujo en Guadalajara con Amores que Engañan

La actriz Marjorie de Sousa acaba de estrenar nuevo proyecto bajo el título de "Amores que Engañan" y dentro de las grabaciones de la misma, la venezolana lució como toda una reina atendiendo a la moda de lujo que protagonizó con un vestido color plata en Guadalajara, México.

La productora Vip 2000 TV -responsable de las grabaciones de "Amores que Engañan" para Life Time TV-, fue quien se encargó de compartir la foto de Marjorie de Sousa con ese vestidazo color plata engalanando las grabaciones.

Fue a través de sus historias de Instagram, que Vip 2000 TV enalteció la belleza de Marjorie de Sousa, que hará pareja con el actor puertorriqueño Carlos Ponce en "Amores que Engañan" con una postal en la que la venezolana luce esplendorosa.

En dicha foto se puede ver a la también villana de telenovelas luciendo un vestido de tela Moaré, que explica: "MODA DE LUJO EN GUADALAJARA", "NUESTRA BELLA MARJORIE DE SOUSA VESTIDA POR @ALBERTORODRIGUEZMODA, EN #AMORESQUEENGAÑAN".

Lo que indica que es posible que Marjorie de Sousa tenga un escena con ese elegante vestido en la serie en la que comparte créditos con importantes actores de México y el extranjero; entre ellos, Mark Tacher, Gabriel Porras, Ivonne Montero, Leonardo Daniel, Grettell Valdez, entre otros.

Y es que, a decir verdad, Marjorie de Sousa siempre ha sido considerada como una de las mujeres más bellas del espectáculo latino, pues desde Estados Unidos, pasando por México y hasta algunos países de América Latina así como en su reciente llegada a España con el estreno de "La Desalmada", ha dejado huella la venezolana.

Entre tanto, su personaje de la malvada Julia Torreblanca en "La Desalmada" está en pausa por lo pronto, pues su productor José Alberto Castro, se está dedicando a producir para este 2022, "Corona de Esperanza", la segunda parte de "Corona de Lágrimas" (2012).

Por ello, Marjorie de Sousa está muy ocupada con nuevos proyectos, como la serie "Amores que Engañan", en la que parece que sólo tendrá un participación especial, pues es un proyecto que se compone de varias historias. Por lo pronto, se desconoce fecha de estreno, pues apena si se acaba de revelar su participación.

