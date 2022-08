Marjorie de Sousa, la sorpresa en la final de La Casa de los Famosos 2 de Telemundo

Las emociones dentro de "La Casa de los Famosos", exitoso reality show de Telemundo, están a flor de piel, pues de veinte polémicos famosos que se sacan sus trapitos al sol, ya sólo quedan cuatro y este viernes recibirán una gran sorpresa que ¡los dejará con la boca abierta!... Se trata de la actriz Marjorie de Sousa, pero, ¿cuál será el motivo de su presencia?

El próximo lunes 8 de agosto, llegará a su final el reality show de Telemundo con sólo un cuarteto de participantes dentro de la casa, entre los que figuran Nacho Casano, Ivonne Montero, Toni Cosa y Salvador Zerboni, quienes no se imaginan que vayan a recibir una celebridad como es la villana de una de las próximas próximas producciones más esperadas de la televisora, "El Conde: Amor y Honor", que será protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras.

Pero será este viernes que la venezolana los sorprenda con su belleza tras verla aterrizar en la casa en la que han pasado algunos meses encerrados y generando polémica a todo lo que da. Y fue la propia actriz, quien compartió en su cuenta de Instagram su presencia en dicho reality.

"GRAN SORPRESA MAÑANA EN #LCDLF2 no te lo puedes perder! @telemundo @telemundorealities @telemundoseries #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte #lacasadelosfamosos2", se lee al pie de la última publicación de la rubia venezolana.

Pues anticipadamente, Héctor Sandarti, quien es el presentador de las dos primeras temporadas del reality show, también anunció en su cuenta de Instagram: "Las emociones continúan y todo puede y va a pasar".

Por su parte, la cuenta de la misma red de Telemundo Realities, anunció el pasado jueves: "Mañana los 4 finalistas se quedaran con la boca abierta cuando Marjorie de Sousa llegue a la casa con una gran sorpresa".

Pues tras haberse unido nuevamente a las filas de la televisora estadounidense, la villana de telenovelas no sólo hará de las suyas dentro de la ficción, sino que envolverá con su belleza a los cuatro finalistas del exitoso reality.

Todo parece indicar que, como en la primera temporada, la venezolana llegará a la casa para dejarles a los cuatro finalistas, el premio mayor que será de 200 mil dólares (4'083,480.22 millones de pesos mexicanos); lo que por supuesto, levantará el ánimo de los famosos que han resistido el encierro y todo tipo de bullying.

Será el próximo lunes 8 de agosto cuando "La Casa de los Famosos 2", llegue a su final, pero mientras tanto, vivirán intensas emociones este viernes por la noche, a las 7:00 PM / 6:00 Centro, por Telemundo.

