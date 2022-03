Marjorie de Sousa alistaría siguiente proyecto; es otra al lado de Eduardo Yáñez

Luego de disfrutar de unas vacaciones con su pequeño hijo Matías en Cancún, México, parece ser que la actriz Marjorie de Sousa ha vuelto al ruedo -como lo hizo ver en redes sociales-, y recientemente se le vio posando con un nuevo look al lado del actor Eduardo Yáñez y todo parece indicar que la venezolana estaría alistando el que sería su siguiente proyecto en televisión.

¿Telenovela o serie? Por el momento no se sabe; lo que sí es un hecho, es que en redes sociales se ha dicho que, tras verla posar junto a Eduardo Yáñez -de quien fue pareja en la vida real después de que juntos hicieron "Amores Verdaderos" (2013)-, es posible que Marjorie de Sousa se sume al elenco de "Corazón Guerrero", telenovela en la que actualmente el histrión tendrá una participación especial como esposo de Gaby Spanic, quien hará el rol de la madre de los tres protagonistas.

Pero por otro lado, y tras la participación que tendrá Yáñez en el melodrama que está siendo producido por Salvador Mejía para Televisa Univisión, se sabe que el galán de telenovelas, se sumará al elenco de "Culpable o Inocente", un thriller policíaco que será producido para Telemundo.

Por lo que la moneda está en el aire y por lo pronto, Majorie de Sousa tiene en "ascuas" a sus fanáticos; pues si bien es cierto que se anda preparando para un nuevo proyecto, al momento no "ha soltado" abiertamete de qué se trata.

Lo que sí es un hecho, es que -aunque ya se dice por parte de otros fanáticos, que la venezolana se estaría sumando al elenco de "Corazón Guerrero" como la mejor amiga de la protagonista que puede ser Alejandra Espinoza u Oka Giner, quienes harán los dos personajes protagónicos femeninos de la historia, de ser cierto, estaría regresando a los melodramas con un nuevo look, luego de dejar huella como Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021).

Situación que inyecta más incertidumbre todavía sus ya 8.1 millones de seguidores en Instagram, debido a que en las últimas horas, se le ha podido ver en manos de los expertos de la belleza aclarándose aún más el el rubio de su cabello.

Y por otro lado, sólo dejó ver que muy temprano iba camino a Televisa San Ángel y luego con un pie en el Departamento de Maquillaje y Peinados de la misma televisora.

Y en la postal antes mencionada que fue compartida por su fanpage (página de fans) @sousaticos en Instagram, se puede ver a la villana de telenovelas posando junto Eduardo Yáñez, pero también a un lado del actor Roberto Mateos a quien recientemente se le vio en "Si Nos Dejan" (2021) como padre de Martín Guerra (Marcus Ornellas), quien protagoniza la historia.

Pero por otro lado, suena fuerte el rumor de que la güerita venezolana se estaría sumando al elenco de "La Casa de los Famosos" de Telemundo en su segunda temporada para este 2022. Así es que, con la moneda en el aire, Marjorie de Sousa se vislumbra para volver a brillar en la televisión ya sea en México o Estados Unidos, en Televisa o Telemundo, como actriz o siendo ella misma en un reality show.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!