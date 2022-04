Maribel Guardia luce vieja en nuevo proyecto con Albertano Santa Cruz

Desde hace algunos días, se ha venido anunciando un nuevo programa cómico en el Canal de las Estrellas; se trata de "ALBERTANO Contra los Mostros" y será protagonizado por el actor Ariel Miramontes, quien es mejor conocido como Albertano Santa Cruz; la sorpresa es que la actriz Maribel Guardia formará parte del elenco y ahora sí, luce vieja en este nuevo proyecto.

Claro, no como en la obra de teatro "El Tenorio Cómico" o en las grabaciones de la telenovela "Corona de Esperanzas" que actualmente graba junto a Victoria Ruffo y África Zavala bajo la producción de José Alberto Castro para Televisa Univisión que se tiene contemplada para estrenarse este 2022.

Es decir, Maribel Guardia es una de las actrices extranjeras que radica en México desde hace 42 años, más envidiadas de la televisión mexicana ya que ha sido objeto de señalamientos porque a sus 62 años de edad, presume una figura inigualable y no sólo eso, sino que su belleza es evidente; por lo que ha sido objeto de críticas e infinidad de memes, pues muchos no están de acuerdo con que a más de seis décadas de vida, luzca como una jovencita de 20 años.

Y en el nuevo programa cómico "ALBERTANO Contra los Mostros", Maribel Guardia lucirá como una mujer vieja con el cabello canoso, pues será una de las villanas de la historia, una monstruilla que le hará la vida imposible a Albertano -un chico bueno e un tanto inocente, que vive soñando que alguien más le pueda hacer daño-.

"Con estos dos guapos y extraordinarios actores @benitocastro_oficial y @albertanoficial. El 17 de abril a las 8 pm me van a ver con ellos en un divertido papel de villana i@albertanocontralosmostros @canalestrellas @televisaunivision @distritocomedia", se lee al pie de la publicación de la costarricense.

Ese look de mujer vieja y llena de canas no es nuevo, pues el pasado mes de octubre, lo utilizaría la costarricense para celebrar Halloween 2021 y de paso, el inicio de un nuevo proyecto junto a su inseparable amigo Albertano Santa Cruz.

"Feliz en el lanzamiento de @albertanocontralosmostros con un extraordinario elenco encabezado por mi adorado @albertanoficial @benitocastro_oficial @oliviacollinsmx @sergiolozano @oficial_macaco @soypaofernan @montserratmaranon .Una serie preciosa para toda la familia, interpreto a una villana. Mil besos para todos y gracias al productor #andrebarren y al director #rafaperrin".

El programa de televisión obedece a una serie cómica y está conformada por un elenco de grandes actores entre los que figuran Olivia Collins, Sergio Lozano, Macaco, Montserrat Marañón y Paola Fernandez, entre otros y se estrenará por el Canal de las Estrellas el próximo domingo 17 de abril a las 8 pm, pero también podrá verse en por Univisión y Distrito Comedia.

El sábado pasado, Maribel Guardia compartió el póster oficial de la serie y anunció que la presentación oficial a la prensa, será el miércoles 6 de abril a las 12:00 pm y se podrá ver por la cuenta de Facebook del Canal de las Estrellas pero también por el Canal de YouTube de Distrito Comedia.

