Maribel Guardia aparece rapada para ¿nuevo proyecto de televisión?

Tras liderar como conductora un evento de reinas infantiles en el que lució como tal, la actriz Maribel Guardia ha dado una gran sorpresa a todo mundo y es que, la costarricense ¡se rapó! y asegura que su cambio de look se debe a un nuevo proyecto de televisión.

Actualmente Maribel Guardia se encuentra en varios proyectos a la vez, uno de estos es la grabación de la segunda parte de la telenovela "Corona de Lágrimas" que en 2012 fue todo un suceso y que este 2022 vuelve bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro bajo el supuesto título de "Corona de Esperanza" como lo revelaría hace algunas semanas el actor Ernesto Laguardia.

Un segundo compromiso laboral que ocupa los fines de semana de la presencia de Maribel Guardia en el teatro, es la segunda temporada del último año de la obra musical "El Tenorio Cómico" en la que comparte créditos con Ariel Miramontes o mejor conocido como Albertano Santa Cruz, los hermanos Fredy y Germán Ortega, Eduardo España en su personaje de Márgara Francisca, entre otros.

Y de paso, algunos otros proyectos que Maribel Guardia tiene programados cada fin de semana en algunas partes de México y Latinoamérica. Pues el pasado viernes 18 de marzo, fecha estipulada como el Día del Fan, la costarricense de 62 años, dijo que la próxima semana estará en El Salvador y posteriormente irá a su natal Costa Rica, a dar algunos shows en vivo cantando con Mariachi.

Lo cierto es que la cabellera de la que "se ha despedido" Maribel Guardia caracterizaba su personalidad única, pero no sólo eso, pues además "formaba" parte de su belleza y por supuesto que sería un cambio radical el que la actriz, cantante, modelo y empresaria presentaría a sus fanáticos en sus redes sociales.

No obstante, ¡TODO ES UNA MENTIRA! y una broma de la actriz, quien seguramente descubrió nuevos filtros en alguna app y se grabó sin ningún pelo en la cabeza, sí, ¡totalmente rapada!, por lo que y comenzó a sorprender a sus fanáticos quienes le han dejado mensajes de sorpresa y muchas risas.

"Bueno, tenía que presentarles este cambio de look, me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión; era un reto muy importante y quise hacerlo", reveló Maribel Guardia en sus primeras palabras. Pero la madre de Julián Figueroa, también dejó ver su "enfado" del look que antes de "raparse" traía:

"Ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco... ¡Ay, Dios!, bienvenida la primavera y espero que les guste mi cambio de look... ¿Tú lo harías?", dijo la guapa actriz, que con dicho cambio de look ha resaltado más todavía sus grandes y coquetos ojos.

"Les quería presumir mi cambio de #look", escribió mientras tanto en la descripción de su publicación. Y a la par de los comentarios de Lorena Meritano o Isabel Madow, hubo quien lo descubrió todo y dijo: "Es un filtro".

"Te amoooo", "Me encantaaa", "Hermosa aún así", "Jajajaja amando ese look. Que profesionaaaaaaaaaal mi ídolaaaa... la amo" o "Pero con ese cambio se te mueve mucho la oreja" son otros de los comentarios que Maribel Guardia ha generado luego de su singular vídeo de Instagram.

Pues al momento, ha reunido alrededor de 22 mil corazones rojos y más de 870 comentarios.

