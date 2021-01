Mariana Torres y Kuno Becker tienen ¿un romance?

Recientemente comenzó a circular que Mariana Torres y Kuno Becker han iniciado un romace. Se dice que entre los actores existe algo más que solo cuestiones laborales, pues ambos son los protagonistas de la próxima telenovela de Televisa, Fuego Ardiente, la cual se estrenará en febrero de este año.

Ante este rumor que circula fue la misma Mariana Torres quien aprovechó las cámaras de Hoy, para desmentir tales especulaciones. La actriz aseguró que entre el actor y ella solo hay buena química, pues además aseguró que ambos tienen pareja.

“No para nada, no no para nada, el tiene a su pareja y yo tengo mi pareja e no para nada, no hay hasta ahorita ninguna parejita en la historia, bruno es un compañero que yo respeto muchísimo que yo admiro, que pues me encanta también trabajar por qu eel me saca como de no sé, me provoca todo el tiempo, en cuestión actoral, y eso está bien padre todo el día me reta, hay una muy buena comunicación, hay una buena química”, dijo Mariana Torres.

Y cuando Mariana Torres fue cuestionada sobre qué pensaba su novio ante los rumores, la actriz manifestó que él está tranquilo por que confía en ella, e incluso el fin de semana había ido a su lugar de trabajo, y que para ella es importante que el conozca su espacio laboral al igual que los actores, ya que si se puede llegar a imaginarse muchas cosas.

Lee también: Kuno Becker revela que podría haber bio serie de María Félix

También dijo que ya está comprometida con su novio, solo que le falta el anillo, asegurando que él ya está más presionado que nada y que lo seguirá haciendo hasta que se decida porque ya le falta algo en su mano.

Por su parte, Kuno Becker no ha hablado de este tema. Recordemos que el actor intentó abrirse paso en Hollywood, pero sus planes no salieron como el lo esperaba, asi que anunció que volvía a la pantalla chica en las telenovelas.

“Cuándo regresas a las telenovelas... ahora sí, pronto, pronto. No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme porque puedo quedar en el aire. No puedo decir mucho porque me regañan, yo no soy quien lleva el proyecto, pero muy pronto les daré a conocer “ fue lo que el actor Kuno Becker, compartió con diferentes medios de comunicación.

Lee también: Kuno Becker reveló el paso a paso para ser una hermosa chica

La carrera de Kuno Becker no fue tan exitosa ya que solo participó en películas como la trilogía de Goal y el Cártel de los Sapos, y también participó en el doblaje para América Latina dando la voz al Rayo McQueen en la película de Cars.

Pero el proyecto más ambicioso del actor fue la película de El día de la Unión, que retomó el la crisis causada por el sismo de 1985, que generó un sentimiento de unión en el pueblo mexicano, pero la crítica no recibió muy bien la película, y Kuno no tuvo el éxito que esperaba.