Mariana Garza confirma bioserie de la legendaria agrupación Timbiriche

Sin duda, una de las bandas de pop-rock más importantes de México desde su creación en los años 80's, es Timbiriche y la cantante Mariana Garza quien ha sido una de las pioneras de la agrupación ha confirmado la mañana de este lunes que sí habrá bioserie.

Y una de las sorpresas sería que su hija, María Perroni Garza, quien hizo su debut en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), podría interpretar a la propia Mariana Garza, según contó a varios medios nacionales e internacionales; así lo dijo:

"Ya decidimos que sí la vamos a hacer, todavía no decidimos exactamente en qué formato... hace poco tuvimos una junta larga y tendida y hay varias ofertas muy interesantes".

Por otro lado, la protagonista de "Alcanzar una Estrella" (1991) de Televisa, también amplió el panorama sobre los detalles del contenido de la historia de la agrupación; por lo que aseguró que la bio serie no sería a corto plazo.

"No va a ser algo que y se vio, que eso es lo que queremos, entonces, nos va a llevar un buen tiempo, todavía no hay fecha".

Su hija María, quien también ha actuado en obras de teatro junto a su madre y otras actrices tales como Itatí Cantoral y Nina Rubín en "Sola en la Oscuridad", dijo que encantada se sumaría al elenco que aún se desconoce de la bioserie de Timbiriche:

"Sí, sería muy padre... no sé si se pueda, pero si se me da la oportunidad, yo más que agradecida, aparte ahora ya nos parecemos más", así mismo, ante los cuestionamientos de la prensa, sobre si Mariana le da tips de maquillaje a María, la compañera de cantantes como Sasha, Benny y Erik de Timbiriche, dijo que al contrario; pues aseguró que era su hija la que le daba tips a ella.

Sobre la nueva ola de contagios, Mariana Garza externó a los medios, entre estos el matutino "Sale el Sol" de Imagen TV, su preocupación, pues debido a que el teatro es la actividad principal que ocupa sus días, teme por tener que cerrar de nuevo el teatro.

"Pues esperemos que no tengamos que hacerlo pero obviamente si se pide y si vemos que es algo que está afectando, lo haremos como lo hicimos la primera vez, no vamos a arriesgar a nadie; mientras tengamos la seguridad que no es un foco de infección...".

