Mariana Botas revela el infierno que vivió tras ser parte de reality show de TV Azteca

Después de 15 años de hacer la exitosa serie de Televisa "Una Familia de Diez" la actriz Mariana Botas se dio la oportunidad de probarse como bailarina de un famoso reality show de baile de TV Azteca llamado "Todos a Bailar" (2022), y cuya participación reveló, fue un infierno.

Esto, luego de que Televisa pusiera fin a los vetos y de toda una vida en producciones de la misma, siendo la primera de éstas "Una Luz en el Camino" (1998) cuando dio vida a Luciana y con la que debutó como actriz de televisión. Sin embargo, su experiencia en el proyecto del reality show de TV Azteca no le dejó para nada un buen sabor de boca.

Fue en una reciente emisión del programa "Envinadas", show televisivo a través de YouTube que que comparte con Daniela Luján y Jéssica Segura, sus también compañeras de "Una Familia de Diez", Mariana Botas abrió su corazón y reveló que la producción de la televisora del Ajusco no era lo que esperaba.

Un mal sabor de boca

Mariana Botas contó que "Todos a Bailar" de TV Azteca no fue lo que ella esperaba, pues se encontró con varias desagradables sorpresas demás, le dejaron un muy mal sabor de boca y una mala experiencia. Y es que, la también modelo aseguró con todas sus letras que fue víctima de la producción luego de que la quisieron poner a pelear al aire, con una de las integrantes del panel de jueces sólo para levantar el rating del programa.

La también modelo empezó contando: "Para los que no sepan, hice un reality de baile, yo dije: 'Órale, suena divertido'. A mí me encanta bailar, lo que no quiere decir que sea bailarina, porque hay una diferencia abismal, no tengo dos pies izquierdos pero nunca he tomado clases de baile, no tengo una formación de bailarina -ni nadie de los que estábamos ahí-".

¿De conejillo de indias como la villana del cuento?

De hecho, contó que para ella fue una sorpresa lo que pasaba en ese tipo de producciones y se dio cuenta de que buscaban ofrecer personajes buenos y los típicos villanos como en las telenovelas, con el objetivo de subir sus números de audiencia, sin importar que también contaban con la participación de niños.

Y uno de los objetivos, era que querían verla peleando y discutiendo con la jueza con el fin de atraer más televidentes y aumentar el rating del show pero con ella no funcionó.

"Pasaron muchas cosas, se hizo como muy polémico, yo bien inconsciente pensé: 'Éste va a ser un reality justo en el que cada semana puede salir alguien', aparte era familiar, había niños... Yo nunca pensé que podían tergiversar tanto las cosas y hacer polémica para hacer buenos y malos, entonces pasaron una serie de cosas, en las que querían que quedara como la mala del cuento, pero al final quedé como la víctima de la historia", dijo Mariana.

La actriz de 32 años dejó ver de que pese a que la provocaron en varias ocasiones y la ofendieron en su persona, ella siempre mostró cordura y sobre todo educación, y aseguró que jamás la verían perdiendo el control a cuadro.

"Me provocaron y provocaron, me picaron, porque eso da rating, pero jamás iban a ver a Mariana Botas decir una vulgaridad o salirme de mis casillas al aire, entonces hasta el final lo intentaron, yo no sé si a la jueza se le zafó la tapa [de los sesos] y al final se fue en mi contra, porque se fue a lo personal, o si estaba chichareada".

No lograron su objetivo

Mariana Botas aseguró que ni por el rating aceptaría prestarse a ese tipo de situaciones, y eso logró que al final el público se pusiera de su lado: "Hay gente que no tiene escrúpulos y no tiene límites y que por hacerse famoso hace -y se mete con niños-, y hace cosas súper duras, pero habemos gente que sí tenemos límites".

Y sentenció: "Al final la que quedó mal al aire fue ella. Yo, la verdad es que nunca -ni por rating- me prestaría a ser mal educada, pero si ella se prestó, qué pena, y si ellos pensaron que me iba arder a manera de hacer un espectáculo jamás pasó... Hubo cosas que la gente no se entera; hacer un reality es súper duro y aunque en la televisión lo traten de manipular uno sabe hasta donde se presta".

El vídeo de las revelaciones de Mariana Botas fue compartido por el Canal de YouTube Telenovelas+

