Mariah Carey y Apple TV+ dan a conocer un adelanto de su especial navideño

La cantante estadounidense de espectacular voz Mariah Carey y la compañía de streaming Apple TV+, con la que firmó el pasado año un contrato, dieron a conocer este jueves el tráiler de su tradicional y esperado especial navideño.

Mismo que se transmitirá el próximo 3 de diciembre y en el que Mariah Carey interpretará por primera y única vez su sencillo "Fall in Love at Christmas".

La intérprete, quien además es una de las productoras del programa, compartirá el especial "La Magia continúa con Mariah Carey" con el nominado al Grammy Khalid y el legendario ganador de ese prestigioso premio Kirk Franklin, según un comunicado conjunto de Carey y Apple TV+.

Sus seguidores podrán disfrutar también de una entrevista con la cantante realizada por el presentador de Apple Music, Zane Lowe, en la que estará junto a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, compartiendo sus momentos navideños favoritos.

Mariah Carey, que a lo largo de su carrera ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonada con cinco Grammy, celebrará además las fiestas con una nueva interpretación de la popular "Christmas (Baby Please Come Home)" y con el clásico "All I Want For Christmas Is You".

El especial del 2020 de Apple TV+ coincidió con el final del 25 aniversario del lanzamiento de "All I Want For Christmas Is You", canción que, cada año y durante las fiestas navideñas, vuelve al número uno de lo más escuchado en distintas partes del mundo. EFE

Y como es costumbre de la neoyorquina, para dar paso a la temporada navideña, fue el pasado 31 de octubre, justo cuando se terminaba la celebración de Halloween -que festejó vestida de sexy novia-, que recibió con bombo y platillo a la época más especial del año como es la Navidad.

En su cuenta de Instagram, la cantante ha ido compartiendo poco a poco, lo que será el programa especial de este 2021 de la mano de Apple TV+; el pasado 4 de noviembre compartió un vídeo en el que se le ve cantando dicha canción, mientras escribió:

"Fall in Love at Christmas Midnight. Spoiler alert: Possibility of catching the Holy Ghost during the outro" (Enamórate en Navidad Medianoche. Alerta de spoiler: posibilidad de atrapar el Espíritu Santo durante el outro).

Y la mañana de este jueves, la cantante lanzó el tráiler navideño en un publicación, cuya descripción se lee: "Warming up the sleigh and prepping the reindeer for our holiday extravaganza together! Arriving to your screens December 3rd on @appletvplus! #TheMagicContinues".

(¡Calentando el trineo y preparando a los renos para nuestro espectáculo navideño juntos! ¡Llegando a sus pantallas el 3 de diciembre en @appletvplus! #TheMagicContinues".

