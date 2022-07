María Rojo revela que un director de cine regañó a Salma Hayek en película

La primera actriz María Rojo, quien fue homenajeada este martes en Guadalajara con la "Esfera de la Luz" por su trayectoria y talento, recordó la vez que Salma Hayek estuvo al borde del llanto por un regaño que recibió del director Jorge Fons, cuando realizaban la película "El Callejón de los Milagros" (1995), cinta en la que compartían créditos.

Durante el evento que se llevó a cabo en el marco de la edición número 18 del Festival Internacional de Cine con Valores de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), María Rojo de 78 años, también advirtió a las nuevas generaciones del séptimo arte, que sin disciplina no hay éxito.

"A las actrices, a los cineastas en sí, les digo que aprovechen las herramientas que tiene ahora, que aprovechen las grandes escuelas como ésta, y que realmente sigan esta carrera porque de verdad les gusta y les apasiona, no porque ganan un concurso de belleza o porque consiguieron un marido que está aquí. El cine es de total entrega.

"El cine cuesta mucho dinero como para darse el lujo de llegar 5 minutos tarde (...) A mí me tocó ver regaños de Jorge Fons a Salma Hayek, en 'El Callejón de los Milagros'; la regañaba casi de hacerla llorar. Es que para estar en el cine se necesita mucha disciplina. Es tomarlo muy en serio", platicó la famosa durante su visita a las instalaciones de la UNIVA, para recibir su reconocimiento.

La actriz de cintas como "María de Mi Corazón" (1979), "Danzón" (1991) y "El Infierno" (2010), reconoció también a Jalisco como semillero de grandes artistas y proyectos cinematográficos.

"Tengo mis preferencias, Veracruz, que fue donde estudié y Guadalajara porque me gusta mucho, es donde me siento más mexicana. Además en Guadalajara es donde más se hacen películas.

"Aquí hice 'El Misterio de los Almendros' (2004), en fin, venir a Guadalajara cuando se hace el festival de cine, y escuchar en el autobús que no se habla de otra cosa más que de eso, me llena de orgullo, es una tierra donde se forjan realmente cineastas", añadió.

María Rojo, también actriz de teatro y televisión, cuenta con más de 6 décadas de trayectoria, tiempo en el que ha hecho alrededor de 80 largometrajes, cerca 32 melodramas, 8 series e innumerables puestas en escena.

El FIC Valores de la Univa arencó el 14 de julio y concluye este domingo 24, con proyecciones de películas y actividades relacionadas en distintas sedes. Consulta cartera en redes sociales de la universidad.

En cuanto a la veracruzana Salma Hayek, desde hace algunas décadas, cuando emigró a Estados Unidos para conquistar Hollywood, se ha vuelto toda una celebridad estadounidense y aquellos regaños en sus primeros años como actriz, le han servido para proyectarse tanto como una actriz de cine y productora de exitosas series televisivas como "Monarca" de Netflix o la nueva cinta "Quiero tu Vida" para ViX+.

Con información de Lorena Jiménez / Agencia Reforma Guadalajara, México / Fotografía Instagram María Rojo

