Marcus Ornellas oscila entre la televisión convencional y las plataformas

Marcus Ornellas vive una de las mejores etapas en su carrera como actor pues por un lado aparece a cuadro todas las noches como protagonista de la telenovela “Mujer de nadie” y por otro encarna a personajes más oscuros en series para plataformas de streaming, logrando una dualidad que muy pocos pueden presumir.

“Quiero disfrutar esta nueva etapa, de los proyectos en general y de (lo que es ser) actor de hoy en día, que es poder trabajar en diferentes lugares y proyectos: en una plataforma, un canal de televisión abierta, el poder hacer una película, una obra de teatro y eso es maravilloso. Estamos viviendo una etapa de apertura”, contó el actor brasileño en entrevista con Efe.

En Televisa, Marcus Ornellas protagoniza junto a Livia Brito la telenovela “Mujer de nadie”, donde da vida a Fernando, un hombre cuya dimensión de realidad aparece en su bondad y a su vez en su capacidad de cometer muchos errores.

Esta riqueza interna de los personajes es una búsqueda fundamental del actor de 40 años a la hora de elegir proyectos. Sin embargo, confiesa que otra de las razones por las que quería ser parte de “Mujer de nadie” era para poder trabajar con la productora Giselle González, quien hizo parte de producciones como “Alma de hierro” (2008) y “Para volver a amar” (2010).

“Trabajar con Giselle es un sueño hecho realidad, es alguien a quien admiro mucho y conozco la calidad de sus proyectos”, menciona el actor, y asegura que fue por lo que se decidió a hacer el casting.

La historia es la nueva versión de “Amarte es mi pecado” (2004) que fue protagonizada por Yadhira Carrillo y Sergio Sendel. Sin embargo, Ornellas -que no tuvo oportunidad de ver la primera producción de la historia- no tuvo ninguna presión para interpretar a su personaje: “No haberla visto me dio mucha libertad para actuar y preparar mi personaje”, confiesa.

La telenovela además retrata un episodio de violencia de género y aunque es consciente de que no es un tema nuevo, celebra que cada vez se hable más de este tipo de casos: "Es un tema muy delicado y es importante hablar de eso, exponer ese tipo de situaciones para que la gente en su casa también pueda ver que hay formas de salir de esas situaciones, que hay que enfrentarlas y hay que denunciar", relata.

Mujeriego y mentiroso

Al actor se le juntó la “chamba” (el trabajo) y a finales del mes también estrenará "Reputación dudosa", una serie en la que dará vida a un empresario cuyo espíritu -tras su sorpresiva muerte- tendrá que reflexionar sobre todo lo malo que hizo en vida.

"Tiene una empresa farmacéutica y quiere dar un anuncio que va a cambiar su vida, pero cuando se dispone a hacerlo le da un infarto y se muere, y todo lo demás lo vamos a ver a través de los 'flashbacks' o con Luisar (su personaje) como un fantasma", dice Marcus sobre la serie, que se estrena en Claro Video el 30 de junio.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram Marcus Ornellas

